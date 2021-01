A inicios de semana, la periodista Rosa María Palacios informó en su programa radial que Harold Forsyth, actual embajador de Perú en Japón y padre del candidato presidencial George Forsyth, le escribió para que corrigiera un dato que había dado sobre el líder de Victoria Nacional.

Sucede que Palacios, al analizar la intención de voto al Congreso que registra Victoria Nacional, dijo que apenas tiene un 4%; sin embargo, el diplomático confundió la cifra y le pidió a la periodista, a través de un mensaje, que se rectificara.

“Me ha escrito el papá del candidato (George Forsyth), Harold Forsyth, desde Japón, para decirme lo siguiente: En la encuesta, Victoria Nacional aparece con 4% y no con 2%. En todo caso, no son muchos los electores que cruzan el voto. Puedo equivocarme, pero la votación por listas proyectan un altísimo porcentaje a aquella de la locomotora. El señor papá del señor candidato quiere que yo diga 4% y no 2%. Y con muchísimo gusto digo 4% y no 2%. Me he equivocado. Ahora, no sé qué hay que celebrar si el candidato tiene 17% y la lista tiene 4%, pero a él le parece que está muy bien”, indicó la comunicadora en su programa radial.

Al respecto, el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, Luis Carrasco, señaló a Gestión que su despacho analizará el caso, para ver si configura una presunta vulneración al principio de neutralidad.

“Vamos a evaluar el tema. Bueno, entre el martes y miércoles (de la próxima semana) habrá un pronunciamiento respecto a si esta circunstancia amerita considerarlo o no como una vulneración a la neutralidad, para que se determine si se abre procedimiento o no”, dijo a este diario.

No hay infracción

Consultado por Gestión, el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), José Villalobos, consideró que esta situación no amerita una vulneración al principio de neutralidad, debido a que la declaración emitida por el embajador fue en el ámbito privado, y no público.

“La periodista ha hecho público una conversación privada y el embajador no ha hecho ninguna declaración públicamente. Habría que partir de ahí. Para que haya violación al principio de neutralidad la conducta o acción del funcionario público tendría que hacerla ante varias personas; es decir, realizar un acto que favorezca a un candidato. Acá se trata de una conversación privada, que la otra persona lo ha hecho público”, anotó.

A juicio del experto en temas electorales, Forsyth no ha querido influir en nadie y que todo se trata de una conversación privada.

“Aquí influye mucho el tema de la intencionalidad, y en este caso veo que el señor (Harold Forsyth) no ha tenido intención alguna, no aplicaría violación al principio de neutralidad”, apuntó.

No tiene injerencia

Por su parte, el congresista Rennán Espinoza, quien es integrante del comando de campaña de Victoria Nacional y vocero político, señaló que el embajador Forsyth, en este momento, no tiene ninguna injerencia en el partido ni en la campaña de George Forsyth.

“El embajador no está en el comando de campaña de George Forsyth, no tiene ninguna injerencia. Quizás a nivel familiar padre e hijo conversen, pero a nivel público y político no hay ninguna interferencia del embajador, porque él sabe guardar las formas”, indicó a Gestión.

Espinoza consideró que en este intercambio de mensajes entre el embajador y la periodista Palacios no hay ninguna infracción al principio de neutralidad.

“Lo que creo que ha ocurrido es que al embajador le ha ganado la preocupación de padre y, al escuchar algo que supuestamente no era correcto, posiblemente le escribió a la periodista. No sé por qué Rosa María Palacios hizo público este tipo de declaración, que es privada, pero esto no pasa de una anécdota. Para que haya vulneración al principio de neutralidad el funcionario debe hacer publicidad por un candidato, y acá eso no ha ocurrido”, apuntó.