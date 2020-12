A falta de cuatro meses para las elecciones generales del 2021, las agrupaciones políticas que están en carrera vienen coordinando sus campañas electorales, así como elaborando sus respectivos planes de gobierno.

Uno de estos partidos es Fuerza Popular, cuyo plan de gobierno está a cargo de Hernando ‘Nano’ Guerra García.

En diálogo con Gestión, el empresario señala que el documento en mención está en un 85% a 90%, y dijo que estaría terminado la próxima semana.

“El documento se llama ‘Plan de rescate y emergencia nacional 2021’. Las propuestas de cada uno de nuestros técnicos, más otras complementarias, ya están terminadas y plasmadas en el texto, y solo estamos terminando de revisarlo”, anotó el jefe de plan de gobierno de Fuerza Popular.

Las propuestas

En cuanto a las propuestas que estarán contenidas en el plan de gobierno de Fuerza Popular, Guerra García adelantó que el primer tema, y quizás el más importante, es la atención a la crisis económica. En ese sentido, dijo que buscarán reactivar la economía a través de la recuperación del empleo.

“Tenemos un proyecto de ley que estamos terminando de delinear, y que implicará que el Estado pueda propiciar activamente, con participación de la empresa privada y desde un modelo de gestión privada, la contratación de personas para hacer obras públicas, sobre todo, en la sierra del país”, acotó.

El también candidato al Congreso agregó que plantearán la instalación de una comisión nacional por la formalización de la pymes y mypes.

“A mediano plazo quisiéramos hacer una segunda ola de reformas que necesita el país. Vamos a plantear una reforma tributaria, previsional, de salud, sistema financiero y de la Sunat. A corto plazo tenemos que apoyar a la pymes y apostar por la generación del empleo”, apuntó.

Salud y seguridad ciudadana

En el tema de salud, Guerra García adelantó que en un eventual gobierno de Fuerza Popular se eliminarán las pruebas rápidas para descartar el COVID-19. “Apostaremos solo por las pruebas moleculares. Actualmente estamos haciendo 15 mil a 20 mil pruebas mezcladas por día, nosotros estamos planteando aplicar alrededor de 80 mil pruebas moleculares, por día, a nivel nacional”, manifestó.

Respecto a la vacuna, el empresario dijo que su partido planteará la instalación de una gerencia, con el apoyo del sector privado, para la correcta distribución del fármaco a nivel nacional. “En este tema la rectoría debe ser del Ministerio de Salud, pero queremos incorporar al sector privado y otros sectores que fueron rechazados. Tenemos que tener el enfoque del sector privado”, anotó.

Finalmente, indicó que Fuerza Popular planteará incorporar la figura del “detective” en las comisarías del país, para ayudar a localizar y rastrear el delito menor.

Nano Guerra García dijo que en un eventual gobierno de Fuerza Popular se eliminarán las pruebas rápidas de descarte del COVID-19 y solo se aplicarán pruebas moleculares

Cambios en la Constitución

Al ser consultado sobre la posibilidad de hacer un cambio total a la Constitución, Guerra García dijo que su agrupación se opone a dicha posibilidad.

“Los temas en el Perú no pueden ser coyunturales, hace ocho meses nadie hablaba de cambios en la Constitución. Lo que necesitamos es eficiencia y gestión, no necesitamos cambiar la Carta Magna. No es necesario un cambio de Constitución”, apuntó.

No obstante, sí consideró que se deberían reformar algunos puntos, como por ejemplo, la relación entre Ejecutivo y Legislativo, el tema de la vacancia presidencial y las disoluciones del Parlamento, entre otros.

“En esencia nuestro modelo de constitución es interesante y ha permitido tener un crecimiento económico, un BCR con un rol importante y una disciplina fiscal. Esas cosas no habría que cambiarlas, sino mantenerlas y escribirlas en piedra, si se puede”, acotó.

Otros temas

Guerra García señaló que Fuerza Popular está a favor de que no existan exoneraciones tributarias. “Nosotros, en esencia, creemos que deberíamos caminar a que no existan exoneraciones (tributarias). Las exoneraciones siempre son una distorsión y se crean en momentos y etapas, cuando cumplen su cometido deberían levantarse”, apuntó tras precisar que la posición es que se debe caminar hacia un tema tributario universal, “con poquísimas y ojalá ninguna exoneración”.

En lo que respecta a la Ley Universitaria, sostuvo que su agrupación apostará por el fortalecimiento de la Sunedu. “El modelo que hemos tenido, y que comenzó a trabajarse con la Sunedu, es interesante y le ha permitido al Estado ejercer una supervisión sobre el funcionamiento de las universidades. Si hay que ajustar algunas cosas a nivel legislativo, puede ser, pero considero que es un buen modelo y debería fortalecerse la Sunedu”, apuntó.

Al ser consultado por la unión civil entre personas del mismo sexo, el empresario dijo que Fuerza Popular tiene una posición clara de respeto a la familia y en contra de cualquier tipo de discriminación. “Ojalá se pueda ir caminando hacia la protección patrimonial de las personas de un mismo sexo, porque ahí se han cometido muchísimas injusticias”, señaló.

No obstante, dejó en claro que se opondrán de todas maneras a aprobar alguna iniciativa relacionada con la despenalización del aborto. “Hay que defender la vida. Para nosotros es inaceptable estar por encima de alguien que no puede decidir”, dijo.

Por último, consideró que se debe tener cuidado, sobre todo, en la campaña electoral, de prometer un aumento del sueldo mínimo. “El sueldo mínimo es un referente creado y utilizado políticamente. Suena bonito decir vamos a aumentarlo, y más aun con la situación actual de la economía. No sea crea más empleo y prosperidad económica subiendo el sueldo mínimo”, aseveró.