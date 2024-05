El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén , descartó cambios en el gabinete ministerial, tras rumores de una posible renuncia del ministro del Interior, Walter Ortiz , por las críticas que viene recibiendo desde el Congreso.

“Todos los ministros, incluso el que habla está sometido a una evaluación permanente; el ministro del Interior como cualquiera de nosotros también. De momento estoy en condiciones de informar de que no está prevista la remoción de ningún ministro de este Gabinete y que el mismo se mantiene unido firme y cohesionado con la reactivación económica y la lucha contra la inseguridad ciudadan a”, expresó en conferencia de prensa.

Al respecto, el Congreso está evaluando presentar una moción de interpelación contra el ministro Walter Ortiz por no asistir en tres ocasiones a la sesión de la Comisión de Defensa Nacional.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario, Manuel Manero , manifestó que de los medios solo suelen recibir

consultas sobre temas judiciales y no dejan dar la oportunidad de comunicar temas importante como la ley agraria.

Respaldo a ministros interpelados

En otro momento, manifestó su respaldo al ministro de Poblaciones Vulnerables, Julio Demartini, que hoy está siendo interpelado por el Congreso, así como a la ministra de Vivienda Pérez de Cuéllar que el viernes 17 de mayo irá al pleno a responder el pliego interpelatorio.

“Nuestra solidaridad y respaldo al ministro Demartini como a la ministra Pérez de Cuéllar (...) Somos respetuosos de la separación de poderes y también respetuosos del ejercicio de participación política y rendición de cuenta. Llamemos a la reflexión para que con prudencia y razonabilidad se puedan tomar decisiones respecto de cómo evaluar y calificar la participación en la actuación de cada uno de los ministro de Estado” , expresó Adriánzen.

Sobre la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de rechazar al Dr. Pedro Cantorín como candidato a nuevo Contralor General de la República , el premier Adrianzén expresó su respeto a la decisión congresal y adelantó que presentarán a un nuevo candidato.

“Pensábamos que era un candidato óptimo al ejercicio del cargo, pero si el Congreso no lo ve conveniente, no nos queda sino presentar a un nuevo candidato (...) Aún no tenemos condiciones de informar quién puede ser el nuevo candidato a Contralor. Sin embargo, de acuerdo con el mandato normativo vamos a cumplir con la presentación de una candidata o candidato próximamente”, e xplicó.

"Se establece normativamente que la presidenta propondrá al candidato para ejercer el cargo de contralor por el periodo de siete años. Es la Comision permanente que tiene que ratificar. Al no haberse producido esa ratificación por parte del Congreso. La presidencia de la republica volverá a presentar una nueva candidatura en fecha próxima".