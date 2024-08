El congresista Guido Bellido (Podemos Perú), quien llegó al Parlamento con el apoyo de Perú Libre, trató de justificar la decisión de Vladímir Cerrón de permanecer en la clandestinidad. Además, comparó esta situación con la de la lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado.

En declaraciones para RPP Noticias, el parlamentario sostuvo que la decisión de no entregarse a las autoridades es de Cerrón y que este caso es más un tema “político”.

“Lo de Cerrón no es la primera, la anterior sentencia que le han dado ha quedado sin efecto. Está de más decir que esta sentencia le ha afectado política y laboralmente y ahora hay otra sentencia que se presume tendría motivación política más que un tema jurídico ”, expresó.

“Es su decisión si se mantiene en la clandestinidad, así como en Venezuela. Creo que (María) Corina Machado ha decidido pasar a eso. En un tema político, cuando una persona ve que la justicia no está actuando correctamente y cree que lo están tomando por temas políticos, tiene esa posibilidad”, agregó.

Guido Bellido fue parte de Perú Libre y Perú Bicentenario antes de pasar a las filas de Podemos Perú. (Foto: Congreso)

En ese contexto, el exjefe del Gabinete Ministerial de Pedro Castillo señaló que, aunque no afirmará que es el “camino correcto”, destacó que Cerrón Rojas tiene la plena libertad de “tomar sus decisiones”.

Por otro lado, Bellido Ugarte defendió su decisión de unirse a la bancada de Podemos Perú, argumentando que un parlamentario sin bancada no tiene la capacidad de priorizar proyectos de ley ni participar en el pleno.

“Conversamos con Podemos y nos ha dado esa posibilidad de que no vamos a votar con ellos colegiadamente, no vamos a involucrarnos en los temas partidarios-políticos de la bancada y no nos van a condicionar nuestra votación”, acotó.

