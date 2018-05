El Gobierno de Perú advirtió hoy de que no tolerará las amenazas que circulan en redes sociales contra el hotel de Lima acusado de no colaborar con la defensa de Paolo Guerrero , quien no irá al Mundial de Rusia 2018 tras ser suspendido 14 meses por el Tribunal de Arbitraje Deportivo ( TAS ).

"En el caso de otras convocatorias de carácter ilícito, delictivo, criminal, las rechazamos tajantemente y advertimos que la Policía Nacional está tomando todas las acciones sobre este caso", dijo este martes la viceministra de Orden Interno, Nataly Ponce, en declaraciones a medios locales.

La funcionaria del Ministerio del Interior (Mininter) rechazó así las convocatorias difundidas en redes sociales para "saquear el hotel Swissotel", donde se concentra la selección de fútbol de Perú.

Según informaciones de algunos periodistas y personajes vinculados al fútbol local, los representantes del Swissotel se negaron a apoyar la defensa de Guerrero, quien adujo que consumió una infusión contaminada con hoja de coca durante una estadía en ese hotel, y que eso fue lo que produjo su positivo en un control antidopaje.

Esa versión, que circula desde hace varias semanas en el país, llevó a que los aficionados exijan que la selección abandone su concentración en ese hotel y se tomen acciones violentas contra el lugar, que en las últimas horas desactivó sus redes sociales.

La viceministra reiteró que el Gobierno garantiza "que la industria hotelera y comercial no va a ser víctima de estos crímenes" en el país.

"El trabajo de inteligencia policial es permanente y profesional (...) invocamos se soliciten las autorizaciones legales y, por otro lado, que, como siempre, se respete el orden y el derecho a la propiedad privada", enfatizó.

Ponce informó, por otra parte, de que las autoridades sí permitirán que se celebre una manifestación convocada para las próximas horas en la plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, en rechazo al fallo del TAS.

"Desde el Mininter respetamos las marchas a favor, en este caso, del deportista. Ojalá que se haga con las autorizaciones debidas de la Onagi (Oficina Nacional de Gobierno Interior). Estamos obligados a dar todas las garantías del caso", sostuvo.

El TAS publicó ayer la resolución en la que impuso a Guerrero una sanción de 14 meses por dopaje, lo que deja al delantero sin posibilidad de llegar a la Copa del Mundo, a la que Perú se clasificó después de 36 años.

El castigo es por haberle encontrado benzoilecgonina, principal metabolito de la coca y sus derivados, en un control antidopaje realizado tras el partido jugado por Perú contra Argentina en La Bombonera de Buenos Aires el 5 de octubre de 2017.

Inicialmente, la FIFA sancionó al jugador con un año de suspensión, pero después el comité de apelaciones del organismo internacional la rebajó a seis meses, al considerar que el futbolista no consumió cocaína, sino que la sustancia provenía de una infusión que contenía restos de mate de hojas de coca.

Sin embargo, el TAS recogió este lunes parcialmente la apelación hecha por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que pedía una sanción de entre uno y dos años, para finalmente suspenderle 14 meses, que terminará de cumplir el 13 de enero de 2019.

El tribunal deportivo argumentó que ha quedado demostrado que el jugador incumplió la normativa antidopaje y pese a "no pretender mejorar su rendimiento con la ingesta de una sustancia prohibida, actuó de manera negligente, ya que podía haber adoptado medidas para prevenir la comisión de una infracción de dopaje".