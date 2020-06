Desde que arrancó la pandemia, Apurímac es la región con el menor número de casos de covid-19. ¿Qué hacen para evitar la propagación del virus?

A diferencia del Gobierno nacional, nosotros hemos dado un enfoque comunitario. Tenemos los comités de vigilancia epidemiológica en todos los distritos, puestos de control, así como agentes comunitarios que han cerrado los ingresos. También una línea 106, y apenas ingresa una persona sospechosa se realiza el tamizaje.

¿Cómo trabajan los puestos control?

Son estrictos para que no pase desde otras provincias. Además, tenemos más de 71 albergues comunitarios para que quienes ingresan a la región hagan cuarentena. En este momento hay unas 1,100 personas en esa etapa.

¿Cuáles son las zonas donde hay más contagios?

Abancay y Andahuaylas. Hace un domingo, hicimos un muestreo estratificado en Abancay, y de 404 pruebas rápidas, 12 dieron positivo. Nosotros no esperamos que el paciente llegue con el virus al hospital, nosotros salimos a buscar al virus a la comunidad.

¿Esa es la medida que se debería adoptar en todo el país?

Vamos a aplicar el muestreo en las siete provincias de Apurímac. Las grandes pandemias no se han vencido en los hospitales, se han vencido en la comunidad. Hasta la fecha, solo tenemos dos pacientes entubados.

¿Cómo se abastecen de pruebas en la región?

El Minsa nos dió más de 10,600 pruebas rápidas y la minera Las Bambas nos donó 10,000. Vamos a hacer este testeo comunitario.

¿Cómo ve la reacción del Gobierno frente a la pandemia?

El Ejecutivo no tuvo un buen diagnóstico. Hablé con la ministra Economía y le dije que no nos íbamos a demorar menos de dos meses (en superar la pandemia). El diagnóstico del Ejecutivo no fue bueno al inicio y ahí está uno de los puntos gravitantes por ejemplo en el caso de retorno (delos pobladores a su regiones)fue inhumano.

¿Cómo manejarán la reactivación de las actividades?

Ya hemos hablado con el presidente Martín Vizcarra desde hace tiempo sobre este tema. El levantamiento debe darse de acuerdo al comportamiento de las provincias. La informalidad es una brecha que debemos cargar en esta pandemia.

¿Y qué harán ustedes?

Vamos a invertir más de S/ 219 millones para reactivar nuestra economía. Para proyectos agropecuarios más de S/ 20 millones. En construcción, S/ 121 millones; en salud y saneamiento, S/ 36 millones.

Mencionó que hay problemas con la venta de los cultivos...

Tenemos problemas de transporte y de mercado. Lima no está consumiendo como antes. Tenemos 25,000 toneladas de papá, 10,000 de quinua y más de 3,500 de palta.

¿Qué proponen para resolverlo?

Han dado bonos rurales. No estamos en contra, pero se debería de dar un bono similar a los productores y, a cambio, ellos pueden dar una tonelada de papá. Igual se podría aplicar para los otros cultivos.

¿Qué respuesta les ha dado el Ejecutivo?

Nos preocupa que no haya ninguna reacción. Estoy presentando un proyecto al Consejo Regional para destinar tres millones de soles para hacer esas compras.