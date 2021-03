El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, afirmó que en un eventual Gobierno suyo su padre, el embajador Harold Forsyth, no ocupará ningún cargo en el Ejecutivo, ni como ministro ni como asesor.

“De ninguna manera (hay una posibilidad). Mi padre (Harold Forsyth) cumple 70 años y ha trabajado toda su vida por el Perú. Ya creo que le toca descansar, es el turno de otra generación”, dijo al programa Sin Medias Tintas

Forsyth recalcó que su padre no tiene ninguna participación en su campaña, así como también descartó que haya contribuido con su plan de Gobierno, sobre todo, en la propuesta para reformar el ministerio de Relaciones Exteriores.

“(Esa propuesta) la he trabajado junto a Jorge Chávez, en este tema no participó mi padre (Harold Forsyth). Básicamente busca unificar las oficinas de comercio exterior para que todas las embajadas no sean solamente un gasto al Estado. Queremos que estas instituciones realmente sean vitrinas para todo el Perú, para el comercio y para generar riquezas, que sean vitrinas para todos los negocios y el turismo del país”, anotó.

Cambio de estrategia

Al ser consultado por las últimas encuestas de intención de voto, que lo posicionan en segundo lugar y por encima de Rafael López Aliaga, el exburgomaestre reconoció que realizó un cambio en su estrategia de campaña y que los frutos se están viendo ahora.

“Las encuestas son fotografías del momento, pero son insumos que sirven para trabajar y cambiar estrategias. Nosotros, al inicio, recorrimos el país para escuchar y hoy estamos en otra etapa: comunicar las propuestas. Hemos hecho un cambio en la estrategia y justamente eso se ve reflejado hoy en las encuestas. Hemos vuelto a subir, les agradezco a los peruanos”, remarcó.

En ese sentido, destacó la labor realizada por el actual congresista Rennán Espinoza y por el jefe de su plan de Gobierno, Jorge Chávez Álvarez; sin embargo, no quiso adelantar si este último será su ministro de Economía en un probable Gobierno suyo.

“Yo no he dicho quiénes serían los ministros, porque hoy quiero que todos se concentren en la campaña, y no quiero andar hablando de puestos. Queremos concentrarnos en ganar y sacar adelante al Perú, pero Jorge Chávez es un caballero de primera, que ya sacó al Perú de una de las peores crisis económicas, y junto lo haremos”, enfatizó.

Destrabar obras

En otro momento, Forsyth recalcó que la reactivación económica está dentro de las prioridades para los 100 primeros días.

“Lo primero que tiene que haber es una estabilidad política. Tiene que haber tranquilidad y confianza para que venga la inversión, una tranquilidad jurídica para que hayan inversiones a mediano y largo plazo, y por eso es que vamos a generar consensos para que haya estabilidad y vengan las inversiones”, dijo.

El candidato de Victoria Nacional señaló que también busca destrabar S/28 mil millones en proyectos e infraestructura paralizada.

“Otro problema es que Reactiva no está llegando a las pequeñas empresas, solo a la gran empresa. También tenemos el programa Perú Chamba tanto en las zonas rurales como las urbanas”, anotó tras precisar que unos de sus objetivos principales es generar 850,000 empleos de forma inmediata.

Minería responsable

Forsyth se mostró a favor de impulsar una minería responsable en el país, que cuida el medio ambiente y busca el desarrollo de las regiones. Recalcó que no se puede permitir una minería abusiva y que contamina el agua.

“Nosotros somos un país minero, pero ¿cuál es el problema? que las comunidades han perdido la confianza en el Estado. Nosotros vamos a crear un fideicomiso con la empresa privada, el estado y las comunidades”, recordó.

El candidato presidencial adelantó que en un eventual Gobierno suyo revisarán los contratos con las empresas mineras.

“Hay muchos contratos que se están venciendo y nosotros siempre debemos hacer respetar a las comunidades y al Estado. Debemos sacar adelante los proyectos mineros, pero con responsabilidad social y medio ambiental”, dijo.