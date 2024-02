El general PNP Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, indicó que están a la espera de que Vladimir Cerrón cometa un error para lograr su captura y que pueda afrontar la prisión que se le impuso por el caso Aeródromo Wanka.

El general de la Policía habló sobre el último reportaje del dominical Punto Final, en donde se detalla que el ex gobernador de Junín estuvo en Chincha, Ica, durante los dos últimos meses de 2023. Ante esto, mencionó que la PNP sí tenía esa información, pero no explicó por qué no lo capturaron.

Según manifestó, Cerrón intentaría ocultarse en lugares donde no tenga vínculos con su vida pasada que lo puedan delatar, aunque afirmó que eventualmente cometerá un error y la Policía lo detendrá.

“(Estuvo en) un espacio transitorio solamente donde echa a andar todas sus estrategias y se desprende de cualquier cosa tecnológica o de persona o de comunicación o de cualquier que lo ligue a su vida anterior y que las autoridades van a estar pendientes en qué momento comete el error para capturarlo. Pero eso no es eterno, eso tiene un espacio, eso tiene un tiempo y eso tiene una sentencia”, dijo.

Entrevista a Vladimir Cerrón Rojas.

¿Cerrón estuvo en Ica?

Según informaciones emitidas por el dominical Punto Final, Vladimir Cerrón estuvo en Ica durante los meses de noviembre y diciembre de 2023. La supervisión de la inteligencia policial en esa región estuvo a cargo de la oficial de la PNP, Flor del Carmen Sobero Niño, quien es prima del congresista Américo Gonzáles de Perú Libre.

Como se recuerda, Cerrón Rojas fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva, el pasado 6 de octubre del 2023, luego de que el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de la Corte Superior de Justicia de Junín ratificara dicha sentencia por el delito de colusión. Desde ese momento, el fundador de Perú Libre se encuentra prófugo de la justicia.

