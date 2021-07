La expresidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, quien forma parte del equipo de abogados de Fuerza Popular, aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha resuelto, desde hace dos semanas, cerca de 300 expedientes con pedidos de nulidad de actas a puertas cerradas sin hacer audiencia pública.

“Hubo una sola audiencia pública y en esa audiencia pública. Solo se han visto 29 casos y de ahí no hubo otra audiencia. Eso es considerado una falta de transparencia y vulnera la Constitución”, indicó.

Asimismo, la abogada explicó que uno de los argumentos del JNE para resolver los expedientes de manera reservadas son que estos fueron presentados fuera del horario de las 8:00 PM del del 9 de junio.

“Los cuatro miembros del pleno del JNE consideran que las audiencias no deben ser públicas porque los pedidos de nulidad fueron presentados fuera de plazo, pero eso es una discusión accidental. Nosotros tenemos una discusión de fondo y es que al no permitir nuestra participación en estas audiencias se está vulnerando derechos fundamentales. Hay como 300 expedientes que son los que están sacando ahora a puertas cerradas. Vamos a reiterar a través de un escrito nuestro pedido de participar en estas audiencias”, precisó.

Acciones y demandas posteriores

Flores Nano no descartó que tras lo que resuelva el JNE, presenten acciones de amparo y de inconstitucionalidad contra la proclamación del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

“Desde Fuerza Popular no hay ninguna indicación para presentar algún recurso como acciones de amparo o demandas de inconstitucionalidad, como lo vienen haciendo algunos ciudadanos y colectivos, y que en los siguientes días pueden ser miles. No obstante, no descarto como ciudadana que ha visto afectado su derecho al voto que pueda presentar alguna acción porque no es posible que se emitan resoluciones sin que hayan apelaciones de una parte”, dijo.

Por su parte, Julio César Castiglioni, quien también forma parte del equipo de abogados de Fuerza Popular, afirmó que este lunes a las 6:00 PM se reunirán para evaluar las acciones que tomarán tras una eventual proclamación de Castillo Terrones como presidente de la República.

“Los casi 300 expedientes que incluyen pedidos de nulidad se han resuelto sin informe oral pese a que hemos pedido el uso de la palabra. Es decir, no hay el debido proceso. Tenemos la cancha inclinada en contra porque el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, hace lo que quiere”, aseveró.