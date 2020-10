La agrupación política Frente Amplio informó este lunes que no logró establecer una alianza electoral ni con Juntos por el Perú ni con Perú Libre con miras a las próximas Elecciones Generales 2021.

A través de un comunicado, detalló que pese a los acercamientos “no se pudo cristalizar la alianza que la entendemos prioritaria”. En el primer caso debido a la interpretación de que “existen riesgos jurídicos debido al conflicto interno” del Frente Amplio, y en el segundo, por “impedimentos de carácter estatutario”.

“Juntos por el Perú señaló que reconociendo que la actual Comisión Política tiene la representación legal del FA, existen riesgos jurídicos debido al conflicto interno que vive nuestra organización. Esta interpretación la respetamos, pero no la compartimos y sostenemos que debió producirse la unidad. Igualmente, en el caso de Perú Libre existen impedimentos de carácter estatutario que impiden tener una alianza electoral hasta tanto el JNE acepte las modificaciones a su estatuto que han planteado”, indicó el partido en el documento.

Además, el Frente Amplio expresa su disconformidad con las “dificultades insalvables” producto del proceso para conformar una alianza electoral, pero reafirma que se organiza para “dar dura batalla” en los próximos comicios.

“Conscientes que los esfuerzos unitarios y de coordinación no deben agotarse solo en la lucha electoral, persistiremos en esta voluntad en otros espacios de la lucha política y social, igualmente prescindibles para defender los derechos de nuestro pueblo”, sostuvo.

El Comercio informó que a pocos días de que venza el plazo para inscribir las alianzas electorales, en el Frente Amplio aún no se llegaba a un consenso para formar una coalición con Juntos por el Perú, agrupación a la que se unió la ex candidata presidencial Verónika Mendoza y los integrantes de Nuevo Perú, movimiento que no logró su inscripción como partido.

Este lunes 12 de octubre culmina el plazo para que los partidos políticos soliciten la inscripción de alianzas electorales, con miras a participar en las próximas Elecciones Generales 2021.