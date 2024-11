Fredy Hinojosa niega haber cometido alguna irregularidad al usar el auto presidencial, ya que su cargo como Jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República le da la facultad para hacer uso del vehículo.

Sostiene que la norma establece que los ministros, secretarios generales, viceministros y jefes de gabinete pueden usar la movilidad.

“El uso del vehículo por parte del Jefe del gabinete de la presidencia de la República se encuentra dentro de los límites establecidos por la ley”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que la información difundida el día de ayer por un programa periodístico comete una confusión respecto al cargo que ostenta como Jefe de Gabinete Técnico.

Sostuvo que el vocero presidencial como tal no puede utilizar el vehículo, porque no es un cargo estructural. No obstante, ese no es su caso, ya que él si ocupa un puesto que está facultado por la Ley.

“Quién les habla, designado en marzo de este año como Jefe de Gabinete Técnico, se le ha asignado una función muy puntual de ejercer esta actividad comunicacional, tal y como la realizan muchos funcionarios”, explicó.

“La vocería no es un cargo estructural, es solo una tarea, de tal manera que la posición que ostenta quién les habla es de Jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República”, añadió.

