El fiscal adjunto provincial José Luis Quispe Changanaquí y dos agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) ingresaron hoy a Palacio de Gobierno para recopilar documentación confidencial.

La operación forma parte de las diligencias de la fiscal Marita Barreto, quien dirige el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, informó RPP.

“Vine a realizar una diligencia de exhibición de documentos reservados, que ya en su oportunidad, a través de la coordinación del Equipo Especial, se pondrán en conocimiento”, afirmó Quispe Changanaquí.

Trascendió que la visita fiscal a Palacio de Gobierno estaría relacionada con el caso Sunat cuya investigación se abrió durante el gobierno de Pedro Castillo.

En el 2022 se dio a conocer que el exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, habría intercedido ante Luis Vera, superintendente de la Sunat, para favorecer a empresas con deudas pendientes de pago. Esto dado a conocer a través mensajes de WhatsApp.

Mientras se realiza la diligencia fiscal en Palacio de Gobierno, se realiza una sesión del Consejo de Ministros. El ministro de Educación, Óscar Becerra, es el único que se retiró de la reunión.

A finales del 2021, el portal Lima Gris dio a conocer conversaciones de Pacheco, en el que le escribe insistentemente presionando al titular de Sunat con el fin de favorecer a empresas que tienen deuda con dicha entidad.

En uno de los chats enviado por el secretario el 22 de setiembre al jefe de la Sunat, se lee: “Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución”, se lee.

En otro momento le dice al jefe de la Sunat: “Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo porque si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos por favor. Gracias”.

