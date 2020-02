Salió a pronunciarse. La fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Geovana Mori, afirmó que Jorge Barata y otros exdirectivos de Odebrecht podrían ir 15 años a prisión, si son procesados y sentenciados en el caso Gasoducto.

La magistrada dijo que es la pena que correspondería por los presuntos delitos de colusión, lavado de activos, negociación incompatible y colusión agravada.

Sin embargo, ¿qué se necesita para que sea efectiva la pena? Mori señaló que eso dependerá de si incluye a los exdirectivos y a la constructora Odebrecht en la indagación.

Precisamente, la procuradora adjunta del caso Lava Jato, Silvana Carrión, solicitó a la fiscal Mori que en el eventual escenario de que Odebrecht se niegue a reconocer culpabilidad en el Gasoducto, el Ministerio Público está facultado para investigar a los brasileños (Gestión 11.02.2020).

Carrión realizó su pedido en el marco de la demanda que entabló la empresa ante el Ciadi contra el Estado por el proyecto GSP.

¿Qué dice la fiscal?

En declaraciones a Canal N, Mori señaló que Odebrecht ratificó su culpabilidad en la obra respecto a haber realizados pagos desde la Caja 2, así como confirmar las declaraciones de Jorge Barata en los interrogatorios en Brasil.

Eso significa que insisten en que el exdirectivo se reunió con Nadine Heredia y otros exministros con el fin de sacar adelante el proyecto (Gestión 11.02.2020).

Al ser consultada por el pedido de la Procuraduría ad hoc, dijo que lo que corresponde ahora es corroborar la culpabilidad que ha vuelto admitir la constructora, con información de los servidores My Web Day y Drousys, y con nuevos interrogatorios a exdirectivos en Brasil.

No obstante, según IDL Reporteros, GR Compliance no habría podido desencriptar el sistema My Web Day B, en el cual hay más pagos ilícitos de Odebrecht (Gestión 06.02.2020).

Además, el fiscal superior Rafael Vela señaló que, hasta el momento, solo han recibido información de ambos servidores hasta el año 2009, lo cual aún no incluye información sobre el Gasoducto.

Vela dijo ayer, en Radio Santa Rosa, que en las próximas dos semanas el Equipo Especial recibirá más data hasta el año 2014.

Los nuevos interrogados

En tanto, Gestión conoció que en los interrogatorios del 10 y 11 de marzo en Brasil, además de Barata, la fiscal Mori tomará declaración a los exdirectivos Rodney Rodrigues de Carvalho y Marko Harasic por el Gasoducto.

La Fiscalía tiene la hipótesis de que ambos sabían de las tratativas y quejas que hacía Barata con Heredia y los exministros en Palacio por la licitación del proyecto.

No hay plazo para incluirlos

La fiscal Mori indicó que, en el eventual escenario de que cuando corroborre lo dicho por la empresa y sus exdirectivos, no sea suficiente para su investigación y ella cuente con más información, nada impide que los pueda incorporar a la carpeta fiscal.

Agregó que hoy los exdirectivos y la constructora están excluidos del caso, por la colaboración eficaz.

No obstante, los puede comprender en la pesquisa, pues además cuenta con pruebas que dieron José y Hernando Graña, además de la constructora Graña y Montero (Gestión 06.02.2020).

¿Hay algún plazo para esa decisión? Dijo que no, pues la puede tomar en el transcurso de la investigación preparatoria. También Mori manifestó que de acuerdo a su tesis, habría pagos ilícitos a exfuncionarios por la licitación de la obra, y no solo a privados, como se ha revelado.

Fujimorismo pone la mira en Revilla

El procurador ad hoc Jorge Ramírez y la ministra de Justicia, Ana Revilla, están en la lupa del nuevo Congreso. Y es que, luego de que se diera a conocer que Ramírez se reunió con el exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu y representantes de Odebrecht para recuperar la concesión del Gasoducto, Fuerza Popular piensa citarlos al Parlamento. “¿De qué estamos hablando? (sobre reuniones). Y encima con anuencia de la ministra. Es muy probable que se les llame a dar explicaciones”, dijo Diethell Columbus. Agregó que “le preocupa” que Ramírez termine implicado en situaciones penales.