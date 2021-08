Política







Fiscalía archiva denuncia contra ex Mindef, Jakke Valakivi, y otros ex funcionarios por caso Satélite Exministro de Defensa, Jakke Valakivi, y otros ex funcionarios del gobierno humalista ya no serán investigados por el presunto delito de negociación incompatible en la adquisición del satélite PerúSAT-1.