Fiscal José Domingo Pérez suspendió interrogatorio a Pedro Chávarry

El fiscal José Domingo Pérez suspendió, después de dos horas, el interrogatorio al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, como parte de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos en las campañas de Keiko Fujimori.

"Se ha cumplido con el propósito de venir a interrogar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry . En el desarrollo, se ha visto la necesidad, por parte de mi persona, de suspenderlo para continuar en una oportunidad próxima pero son circunstancias que no puedo indicar", manifestó ante la prensa.

José Domingo Pérez detalló que el interrogatorio a Pedro Chávarry empezó a las 8:30 a.m. y terminó aproximadamente entre las 10:20 a.m. y 10:30 a.m.

"Se va a reprogramar (el interrogatorio) dependiendo de la agenda del despacho fiscal como del fiscal de la Nación", detalló.

En el interrogatorio, estuvo presente el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, su abogado, así como la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza.

- Responde a Roque Benavides -

El fiscal José Domingo Pérez respondió a las declaraciones que hizo el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides, quien consideró que hay una persecución desde el sector justicia hacia el sector privado y a empresarios.

"Eso no es cierto [...] Toda persona tiene que cumplir con el mandato que señalan las autoridades, la ley. Por el contrario, debería haber manifestaciones de respaldo a las acciones de las autoridades. No hablo de mi persona, sino de jueces y fiscales que cumplen su labor", manifestó.

José Domingo Pérez indicó que le corresponde al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, hacer un pronunciamiento en defensa de la labor de la institución ante las críticas de quienes consideran que hay persecución política.

"Solicitamos que haya una reafirmación de que aquí hay un Estado de derecho, un cumplimiento de la norma, de la ley. Esperamos, así como hubo un pronunciamiento del Dr. Rafael Vela como coordinador del equipo especial, que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, haga un pronunciamiento de respaldo y respeto al Estado de derecho y cumplimiento de la norma para todos los ciudadanos", manifestó.