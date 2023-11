La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció esta tarde sobre la investigación que se inició tras ser involucrada en una presunta organización criminal.

Benavides calificó las investigaciones en su contra como “un acto torpe” de intentar desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público “utilizando para tan deleznable propósito” a algunos fiscales.

Según añadió no va a retroceder, pues tiene una postura firme con la labor que realiza. “Como fiscal de la Nación no permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables”, expresó.

LEA TAMBIÉN: Ruth Luque presenta denuncia constitucional contra Patricia Benavides

“Esta madrugada el Ministerio Público ha sido objeto de ataques premeditados de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga, luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder”, apuntó .

Sostuvo que pese a ello el despacho de la fiscalía de la Nación viene dando todas las facilidades a los fiscales del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder a fin de que realicen todas las investigaciones dispuestas así como lo ordenado por el séptimo juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

“Como es sabido por todos el Ministerio Público tiene a su cargo la investigación de casos de máxima relevancia en la que los implicados son personas que van a intentar utilizar todo su poder para obstruir el avance de la justicia”, subrayó.

Añadió que las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que representa.

“Hoy es un día difícil, pero es fundamental la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los poderosos que no quieren que nuestro país se haga justicia. Reafirmó mi compromiso como fiscal de la Nación frente a ustedes porque no temo a las represalias que puedan seguir tomando contra mi persona, porque mi compromiso con los derechos humanos de cada peruano y peruana (...) y con la obligación que tenemos como fiscales para actuar con orden, firmeza y celeridad. (Sus deberes) son más grandes que cualquier amenaza o intimidación como los recientes actos de los cuales venimos siendo testigos y que tienen como propósito amedrentarme para no continuar en la lucha contra la impunidad”, anotó Benavides.





Denuncia constitucional contra Boluarte y Otárola

La fiscal de la Nación durante su pronunciamiento también señaló que continuaran con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre del 2022 y marzo de este año así como todos los casos emblemáticos de los que se hace cargo el Ministerio Público.

Acto seguido Informo que formuló una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta

de la República, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola y los exministros del Interior César Augusto Cervantes Cárdenas , Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.

Detalló que los acusa el presunta delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban y otros, así como de y lesiones graves en agravio de Sebastián Murillo y otro. “Se ha formalizado investigación preparatoria contra los autores directos de dichos agraviados”, anotó.

Cabe señalar que a fines de octubre Benavides el Ministerio Público dispuso ampliar hasta por ocho meses la investigación preliminar en contra de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por los fallecidos en las manifestaciones.

Es decir que pese a que sólo ha transcurrido un mes la fiscal de la Nación ya decidió formular la denuncia constitucional.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía amplía investigación contra Dina Boluarte y ministros por fallecidos en protestas

Finalmente indicó que no se debe permitir la muerte de ningún peruano y peruana así como tampoco el abuso del poder.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.