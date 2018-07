Exdirectivo de la FPF acude a FIFA para denunciar a Edwin Oviedo

El presidente de la Liga Departamental de La Libertad, Alfredo Brito, quien también fue directivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), reveló este martes que llegó a la sede de la FIFA, en Suiza, para presentar documentación sobre Edwin Oviedo y las graves acusaciones de corrupción que afronta.

Brito indicó que acudirá a la Comisión de Ética de la FIFA para ponerla al tanto de todo lo que sucede en la FPF y los casos que involucran a su presidente.

"Realmente no entiendo cómo una persona como Edwin Oviedo que está denunciado por liderar una organización criminal, de robo y lavado de activos aún se mantenga como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este tipo es un corrupto que no tiene sangre la cara, pero tarde o temprano tendrá que pagarlo todo", dijo Brito en Radio Ovación.

El titular de la Liga Departamental de La Libertad, aseguró que Edwin Oviedo buscará por todos los medios evitar renunciar a la FPF y por ello buscará que la propia FIFA disponga su salida.

"A este sinvergüenza le podrán pedir su renuncia de mil maneras, pero no le hará caso a nadie, simplemente se ha enquistado en el poder. Acá los únicos que pueden sacar a este corrupto son a través de la Comisión de Ética de la FIFA y por la Asamblea de Bases. Es por ello que me encuentro en Suiza, en donde aprovechando una gestión familiar, presentaré toda la documentación ante la FIFA para que puedan tomar cartas en el asunto", refirió Brito.

"Qué dice esta Comisión de Ética de la FIFA, que simplemente ningún directivo puede estar vinculado en algún caso de corrupción. Y yo me pregunto, ¿acaso la FIFA no está enterada de todo lo que viene sucediendo en la Federación Peruana de Fútbol, y por qué no actúa?", sentenció.



Brito, además, le dio un consejo a Juan Carlos Oblitas: "realmente no sé qué espera el amigo Oblitas de dejar de lado a Oviedo. Pienso que su imagen la está tirando a la borda y hace rato debió retirarse".