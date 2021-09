El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, justificó el cobro de los gastos de instalación de parte de los legisladores que viven en Lima y el Callao, al señalar que en su caso usó este monto para instalar una “oficina virtual” en su casa.

Al ser consultado sobre su opinión sobre los parlamentarios que han cobrado gastos de instalación a pesar de no requerir viajar de provincias a Lima como parte de su trabajo, Bustamante señaló que la pandemia justifica que todos accedan a este dinero, incluso si viven en la capital.

“Yo sí cobré gastos de instalación porque para mí la instalación requería la instalación de una oficina virtual en casa [...] Hoy en día, el concepto de instalarse para poder tener una oficina virtual, tengo que acceder muchas veces desde las 7 a.m. u 8 a.m. y eso se hace antes de ir al Congreso”, señaló en una entrevista a RPP.

Ernesto Bustamante justificó el cobro de gastos de instalación por congresistas de Lima y el Callao. (RPP TV)

Ernesto Bustamante dijo que debió adquirir una computadora dedicada, un sistema de iluminación, “tener un televisor encendido permanentemente en el canal del Congreso”.

“Eso significa gasto de instalación y, por supuesto, algunos requieren mobiliario. Yo no, pero esos son los gastos de instalación y no solo instalarse significa comprar un pasaje o pagar un camión para trasladara la cama. No es así. Eso es lo que se paga, no se puede ni devolver ni se puede pedir que me lo rebajen”, manifestó el legislador fujimorista.

A pesar de haber tenido acceso a este monto, el congresista de Fuerza Popular señaló que debería anularse el pago de gastos de instalación y debe ser reemplazado por una transacción que requiera una rendición de cuentas por parte de los parlamentarios.

“Cada individuo es dueño de sus propios gastos porque estos no son gastos de los que uno tenga que rendir cuenta. Ojalá fuera así, a mí me encantaría que fueran gastos para rendir cuenta porque podría presentar facturas y devolver la diferencia, pero no sucede porque no hay. Pienso (que debería anularse) y debería hacerse un sistema de gastos contra recibo de lo gastado”, comentó.

Bustamante concluyó manifestando que en tiempo de pandemia como la del COVID-19, no se puede considerar el cobro de gastos de instalación como una “gollería. “Creo que muchos congresistas han tenido que instalar oficinas virtuales en su casa. Yo no puedo usar la misma computadora que usa el resto de la familia y dedicarla exclusivamente para el trabajo congresal”, dijo.