Edwin Oviedo: César Hinostroza nunca me ha favorecido

Este viernes el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo , se presentará ante un Juzgado que analizará el pedido de 24 meses de prisión preventiva por el caso ‘ Los Wachiturros de Tumán’, en el que es investigado. Pues, según el informe fiscal, Juan Carrasco, el dirigente es acusado de ser cabecilla de la red criminal y de ser el autor mediato" del asesinato de los exdirigentes de la azucarera Tuman , Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte.

"Niego y rechazo todas estas acusaciones infundadas por el señor fiscal, hace 3 años que se viene investigando y hasta ahora no fórmula la denuncia porque no tiene absolutamente ninguna prueba (...) Los hechos lamentables ocurridos, entre el 2012 y 2015, fueron cuando el grupo Oviedo no tenía la administración de la empresa azucarera Tumán. Nuestra participación era ser accionistas y acreedores, quién tenía la administración de la empresa azucarera fue el juez que nombró a tres administradores judiciales", agregó en RPP.

Sobre su relación con el Poder Judicial, Oviedo comentó que el exjuez César Hinostroza nunca lo favoreció.

"Mi abogado me dijo que presente una tutela de derecho porque el señor fiscal Carrasco en Chiclayo no me decía de qué se me estaba imputando. A raíz de eso presenté una tutela de derecho y nos vamos a casación; la Corte Suprema saca una resolución en la cual cinco magistrados (Villa Stein, Paraná, Duberli Rodriguez, Neyra e Hinostroza) le dan cinco días al fiscal para que diga de qué se me imputa y el fiscal simplemente no hizo caso. Entonces, insistimos con la Corte Suprema y en esa segunda resolución no estaba César Hinostroza. Nunca me favoreció el señor Hinostroza", resaltó.

En esa línea, dijo que ha denunciado al colaborador eficaz por asegurar que César Hinostroza lo asesoró en el pedido de casación y por decir que había un impedimento de salida del país.

"Quiero negar que tenga vínculos con el Poder Judicial. No conozco a jueces, al único que conozco es a Hinostroza, cuando en el 2015 me lo presentó otra persona (no Antonio Camayo)", comentó.

Sobre los audios en los que se escucha la conversación de Hinostroza con Ríos en el que se habla de entradas de fútbol a los partidos de la selección peruana, Oviedo explicó que -a pedido de su amigo Antonio Camayo, gerente general de IZA Motors - se referían al proceso de compra de entradas.