Duberlí Rodríguez: Ya se ha abierto proceso penal contra Susana Villarán

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, anunció que el Equipo Especial para el caso Lava Jato ya formalizó la investigación preparatoria en contra de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

En diálogo con Canal N, mencionó que, por lo tanto, ya se le ha abierto un proceso penal a Villarán.

“Antes, lo que ha existido solamente es investigación preliminar o diligencias preliminares que sirven para resolver si se abre o no el proceso penal propiamente dicho y en este caso, ya se ha abierto proceso penal”, explicó.

Cabe señalar que, la Fiscalía solicitó el testimonio de once personas respecto a las investigaciones que se le siguen por el caso Lava Jato.

Algunos de ellos son el ex teniente alcalde Eduardo Zegarra; la ex tesorera de la campaña por el No, María Julia Méndez; los integrantes del colectivo Amigos de Lima, Brígido Oriundo y Guillermo Loli, así como Jorge Alfredo Machuca, quien habría aportado a la campaña de reelección de Villarán.

Además, el Equipo Especial que investiga a Susana Villarán maneja tres casos entorno a esto: los pagos de Odebrecht y OAS por la campaña de la revocatoria, la campaña de reelección y Rutas de Lima.