La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte , viene siendo investigada por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de sus relojes de la marca Rolex que no fueron declarados . Imágenes de su reunión con los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco en noviembre del año pasado, se dejó ver joyas que tendrían un alto valor, además del reloj Rolex.

Durante sus eventos públicos, la mandataria no solo muestra sus relojes de lujo, también alguna joya de oro y con incrustaciones de piedras, ¿de qué marca es y cuánto es su valor?

En la foto de Dina Boluarte con su homólogo de Vietnam, Vo Van Thuong, cuando se dan un apretón de manos se puede ver que el artículo que tiene en la muñeca: sería una pulsera de oro de la marca francesa Cartier.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, mantuvo una reunión con su homólogo de Vietnam, Vo Van Thuong, el 17 de noviembre de 2023.

Al ingresar a la tienda virtual de la marca Cartier se constató que se trataría del modelo “Pulsera Love” y la cual está en € 48,300 (US$ 52,000).

Según las especificaciones de la misma tienda, la pulsera tenía incrustada con 204 diamantes talla brillantes con un total de 2 quilates. Ancho: 6.7 mm (para la talla 17).

Sin embargo, en la página de Cartier, se explica que “el peso en quilates, el número de piedras y las dimensiones del producto pueden variar en función del tamaño de la creación solicitada”, ya que es común que estos artículos de lujo se manden a diseñar.

Respecto a las características de la joya, la mandataria debería facilitar. Sin embargo, es poco probable que no lo haga, tras las investigaciones que enfrenta por sus otros artículos de lujo: sus relojes de la marca Rolex.

Foto: captura

¿Quién reveló los relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte?

Una investigación del portal La Encerrona analizó miles de fotos de Boluarte mientras ejercía el cargo de ministra, y desde el 7 de diciembre de 2022, el de jefa de Estado. Reveló que posee una gran colección de relojes, de los cuales, varios son de lujo.

Estos no fueron declarados en su registro de propiedades ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y expertos aseguran que varios Rolex que utiliza fueron fabricados en los últimos cuatro años, por las características que los definen.

Desde entonces, han surgido en los medios y redes hipótesis y rumores sobre el posible origen de estos, así como su elevado costo y características.

Fiscalía inició investigaciones preliminares contra Dina Boluarte

La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte , por el u so de un reloj de la marca Rolex , que estaría valorizado en US$ 14,000 y no dio cuenta de este en su declaración jurada.

“La Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto en la fecha, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidente de la república, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex” , dice el comunicado en Twitter (ahora X) .

Dina Boluarte habría frustrado las diligencias en su contra

El fiscal supremo adjunto Hernán Mendoza se presentó esta mañana ante la comisión de Fiscalización del Congreso de la República del Perú, que inició una investigación por el caso Rolex.

Durante su intervención, denunció que la presidenta Dina Boluarte frustró las diligencias programadas por su institución entre ayer y hoy en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

Esto, a pesar de que la semana pasada la jefa de Estado aseguró en una conferencia de prensa que “dirá toda la verdad” sobre la compra de, al menos, tres relojes Rolex en el Ministerio Público.