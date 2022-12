En la reunión con la Junta Directiva Confederación Nacional de Radio y Televisión en el Cusco- CNRTV de Medios Locales, la presidenta Dina Boluarte afirmó hoy ser “una mujer provinciana de izquierda”, pero aclaró que es de “una izquierda progresista”.

“Todos nos tenemos que abrazarnos para construir una patria unida en un solo corazón. No estoy haciendo nada al contrario no entiendo por qué los compañeros de izquierda, algunos, no todos, se han levantado en contra de Dina Boluarte. Sigo diciendo y sosteniendo porque eso es lo que soy, soy una mujer de izquierda, pero no soy de esa izquierda radical que quiere destrozar la patria, soy de esa izquierda progresista que ama la patria, soy una mujer provinciana demócrata, soy como ustedes del Perú profundo ¿Por qué se enojan conmigo compañeros de izquierda?”, remarcó.

La jefa de Estado también explicó que pese a ser una mujer de izquierda ahora debe cumplir su función como presidenta de los 33 millones de ciudadanos. En ese sentido, pidió a todos los sectores políticos trabajar unidos.

“El hambre no tiene color político, la pobreza no tiene ideología si soy mujer de izquierda, cierto, pero son la presidenta de 33 millones de peruanos y peruanas y todos juntos tenemos que trabajar para sacar a nuestro país adelante”, agregó en la cita con gremio de periodistas del Cusco.

La semana pasada, la mandataria consideró que existe un sector de la izquierda que “al parecer quieren el caos, el desgobierno y anarquismo”, y mencionó que cuando juramentó no imaginaba que habría “tanta violencia, inclusive, dirigida por algunos congresistas de izquierda”.

Inclusive Boluarte declaró que, algunos congresistas de izquierda se encontrarían promoviendo la violencia en las protestas al interior del país, según las investigaciones.

Espera que Congreso ratifique voto para adelanto de elecciones

En otro momento, la presidenta Dina Boluarte dijo esperar que el Congreso, en una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria, ratifique la aprobación de la reforma constitucional que permite el adelanto de las elecciones generales para abril del 2024 y el término de los mandatos presidencial y legislativo en julio del mismo año.

El pasado 20 de diciembre con 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, el pleno del Congreso aprobó el adelanto de los comicios.