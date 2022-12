La presidenta de la República, Dina Boluarte, indicó este miércoles que su gobierno de transición está comprometido en la lucha contra la corrupción y que en sus 21 día de gestión ya dio muestra cambiando a su gabinete ministerial.

“Saludo que la lucha frontal contra la corrupción sea uno de los primeros temas de agenda en este periodo de transición porque nadie puede ocultar ni eludir este flagelo que ha causado un nuevo daño al país, no de ahorita sino de siempre, que han generado la indignación de nuestros ciudadanos”, refirió en la sesión extraordinaria de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

Indicó que el Ejecutivo tiene una responsabilidad de primer orden, porque la lucha frontal contra la corrupción, transparencia y reinstaurar la meritocracia debe empezar por casa.

“En estos 21 días de nuestro gobierno hemos dado pasos y señales importantes en esa dirección. Hemos dispuesto la reestructuración del despacho presidencial a fin de poner orden y mostrar un trabajo transparente, en el marco de una lucha frontal contra la corrupción. No más gabinetes en la sombra ”, aseveró.

Además, la mandataria sostuvo que su gabinete ministerial es dialogante y viajará a diferentes regiones para responder los problemas de la población.

“Juramentar a las ministras y ministros bajo el compromiso de no cometer actos de corrupción no será un saludo a la bandera, no quedará en letra muerta, no será un juramento para la tribuna”, precisó.

Añadió que en su gobierno no habrá espacio “para el compadrazgo, tampoco pago de favores ni cuotas políticas. Pese a que será de transición no estará en piloto automático, sino será un gobierno de acción para no dejar las cosas como están”.

La presidenta también sostuvo, que, según la Contraloría, en el 2021 en actos de corrupción y conducta funcional en la administración pública ocasionaron al país perjuicio económico por más de S/ 24,000 millones.

En ese sentido, Boluarte pidió a las nuevas autoridades regionales que se sumen a la agenda anticorrupción.

“No podremos salir de la crisis ni recuperar la confianza de nuestros ciudadanos si no acabamos con la plaga de la corrupción, si no hacemos frente con acciones claras y decididas en todos los niveles, caiga quien caiga, el flagelo de la corrupción. Mi gobierno recibe esta agenda anticorrupción no solo con sentido de urgencia y alta responsabilidad, sino también con un compromiso firme ante todos los peruanos para corregir los errores del pasado y empezar a construir un país confiable”, dijo.