De acuerdo a la última encuesta realizada por Ipsos, la gestión de Boluarte Zegarra es desprobada por el 79% de la ciudadanía, mientras que solo el 14% de los encuestados respondió que respaldan el trabajo de la jefa de Estado.

En ese sentido, la mandataria tiene una tarea importante en el mensaje a la Nación que brindará este viernes 28 de julio por Fiestas Patrias. Para saber qué puntos no debe omitir Boluarte en este discurso, Gestión se comunicó con exministros y un analista político.

Inversión privada

En conversación con este diario, el exministro de Economía Luis Miguel Castilla indicó que el tema central que debe tomar en cuenta la presidenta de la República para su discurso es reconocer que si la inversión privada no se recupera, no va a ser posible generar empleo y continuará la precarización de la economía en el país.

Frente a ello, el exfuncionario dijo que para que esto tome un mejor rumbo, se deben anunciar medidas, más allá de los que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el programa Punche Perú.

“Es importante una opinión clara y rotunda respecto a la vulneración de la seguridad jurídica que está viviendo el país que atenta contra los esfuerzos de volver a otorgar concesiones o contratos a largo plazo”, manifestó Castilla.

En ese sentido, resaltó que hasta ahora el Gobierno no se ha pronunciado sobre la postura que ha tomado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, al intentar desconocer el fallo arbitral sobre Rutas de Lima y tampoco sobre la posición del Gobierno regional de Arequipa, donde se plantea cancelar contratos vigentes con concesionarios, como el caso Majes-Siguas.

Otra de las medidas que sugirió el exministro que se debería anunciar para fomentar la inversión privada, es la toma de acciones de entidades para llevar a cabo proyectos que no logran permisos para que una ampliación o nueva inversión se realice, sobre todo en el sector minero.

“Si bien el MEF tiene una serie de proyectos que le hacen seguimiento y eso es loable, vemos que hay un total incumplimiento de los plazos legales para la aprobación de modificaciones de estudios de impacto ambiental o de otros instrumentos de gestión”, enfatizó.

Por su parte, el exministro del Interior Fernando Rospigliosi coincidió en que el tema de la inversión privada es uno de los puntos que sí o sí debe mencionar la jefa de Estado, pues aseguró que “en los dos últimos trimestres tenemos una caída muy importante”.

Reactivación de la economía

Para el analista político y director ejecutivo de Vox Populi, Luis Benavente, la jefa de Estado debe anunciar un programa económico de emergencia para reactivar la economía en tres niveles.

“La prioridad debe estar en anunciar un programa económico de emergencia para reactivar la economía de las grandes empresas, las mypes y las economías familiares. En esos tres niveles tiene que estar enfocado un programa porque todos los indicadores nos dice que el país en economía se va para abajo”, sostuvo.

“Nos sostiene el hecho de que el comercio internacional ha sido muy fuerte el año pasado, ha aumentado en dos años en más del 50%, pero eso tiene un límite. Entonces ahora tenemos caída del PBI por dos trimestres a un paso de la recesión. También tenemos caída de inversión privada e inversión pública, además de un aumento de la pobreza”, agregó Benavente.

Reforma en la PNP

En marzo pasado, cuando se revelaron los nexos de Jorge Hernández Fernández, alias ‘El Español’, con altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos el excomandante general Raúl Alfaro, el premier Alberto Otárola anunció una reforma a dicha institución.

Frente a ello, el exministro del Interior Rubén Vargas indicó que la presidenta Dina Boluarte debería decir en su mensaje en qué consiste dicha reforma que fue anunciada meses atrás.

“El país necesita que la presidenta informe al país sobre el anuncio que hizo el primer ministro Otárola sobre la reforma institucional del Ministerio del Interior. Ya hace varios meses atrás el Ministerio del Interior y la Policía Nacional estaban sometidos a una ‘profunda reforma’. Necesitamos saber en qué consiste o cuál es el avance de ese proceso que anunció”, resaltó.

Por su lado, Rospigliosi aseveró que es importante que se dé un mensaje de respaldo a la PNP en la lucha contra la delincuencia. “Este es un problema muy serio, porque muchas veces la Policía tiene temor de enfrentar con energía a la delincuencia porque inmediatamente caen encima las ONG, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”, precisó.

En otro momento, Vargas sugirió que Dina Boluarte comente la estrategia que el Ejecutivo está poniendo en práctica o va a poner en práctica para frenar el avance de las economías ilegales, especialmente del tráfico de drogas y de la minería ilegal del oro.

Combate a bandas criminales

El exministro Fernando Rospigliosi señaló que se deben informar de qué manera se está combatiendo a la bandas criminales con la llegada de organizaciones extranjeras.

El extitular de la carte del Interior Rubén Vargas complementó ello y pidió que el Gobierno brinde detalles de las medidas que toma para bandas como el ‘Tren de Aragua’ y el ‘Comando Vermelho.

“Nos gustaría conocer qué medidas está tomando el Gobierno para frenar la incursión al país de organizaciones criminales transnacionales, por ejemplo el tren de aragua. Estamos observando la incursión de organizaciones criminales aún más peligrosas, como es el Comando Vermelho, que está operando en la ruta del narcotráfico en Loreto y Ucayali”, subrayó.

¿Debe haber cambios en el gabinete?

Respecto a un cambio en el gabinete ministerial, Luis Miguel Castilla no se mostró de acuerdo, pues remarcó que “no se trata de personas” sino de “comprarse el pleito y no buscar salidas efectistas”.

Sin embargo, para Vargas Céspedes, Dina Boluarte “está cargando con una mochila muy pesada que se hace muy peligrosa”, debido a las muertes en las protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, que vinculan directamente al primer ministro, Alberto Otárola.

“Lo que necesita la presidenta Boluarte es una gabinete de reconciliación, no un gabinete de guerra”, indicó.

A su turno, Luis Benavente precisó que “es un poco tarde” para que la presidenta de la República haga un cambio en el gabinete ministerial, pero aclaró que aún le queda este jueves 27 de julio por si quiere hacer alguna modificación.

“Tiene el día 27 (de julio) para hacer cambio si es que quisiera y creo que hay algunos ministerios, como el de Justicia, donde llevó a la renuncia a José Tello, que era un gran ministro y puso a un ministro que está cuestionado, Daniel Maurate”, comentó el director ejecutivo de Vox Populi.

“En el caso de la ministra de Desarrollo Agrario hay algunos cuestionamientos, la ministra de Salud que salió y ahora el ministro de Energía y Minas que también tiene cuestionamientos. Por lo menos hay 3 o 4 ministerios donde deberían haber cambios”, añadió, sobre los sectores en los que podría haber un cambio.

