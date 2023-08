Un nuevo integrante del Gabinete Ministerial se encuentra en el ojo de la tormenta. Se trata del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews, quien habría utilizado un permiso falso para circular con lunas polarizadas.

De acuerdo a Panorama, en el año 2015 ocurrió una intervención policial en la avenida Universitaria, intervención policial que tuvo la entrega de un documento falso. El protagonista, en aquel entonces, fue Mathews.

Mathews fue intervenido por efectivos de la PNP cuando manejaba un vehículo que acababa de comprar.

En ese momento, en la cuadra 20 de la avenida Universitaria, en San Miguel, de acuerdo a este documento al que tuvo acceso Panorama, sucedió algo grave: Mathews Salazar portaba y entregó un documento falso. El tema no es menor. El documento le permitía al ministro transitar por todo Lima con las lunas de su vehículo polarizadas. El permiso tenía que ser emitido por la Policía, pero el que portaba y entregó en la intervención era falso.

Aquel día el policía que intervino al ahora ministro detectó un sello delator en el permiso que presentó Mathews. “El efectivo policial, al revisar el permiso entregado, detectó que el sello tridimensional no corresponde al establecido por la directiva policial”, se lee en el acta policial, al que accedió el dominical.

Pero ese no fue el único detalle. El policía que intervino al actual ministro identificó que el permiso de lunas polarizadas que presentó había sido tramitado en la provincia de Abancay, región Apurímac; es decir, a más de 900 kilómetros de Lima.

Dice no recordar si tramitó el permiso

En diálogo con Panorama, Mathews dijo no recordar si tramitó su permiso para usar lunas polarizadas.

“A ver, yo no recuerdo, a ver, exactamente, más o menos a ver, cuando me dices trato de recordar espacios de tiempo (…) caray, eso sí no lo recuerdo, 2015, estamos en el 2023″, señaló tras precisar que siempre tiene sus papeles en regla.

Al ser consultado por el motivo por el que sacó su permiso en Apurímac, el ministro dijo no recordar haber hecho eso. Es más, aseguró que nunca vivió en esa región.

En el documento policial además se precisa “el motivo por el cual se pone a disposición para el respectivo peritaje y esclarecimiento, se adjunta acta de incautación, una licencia de conducir”; es decir que se debió llamar al fiscal de turno.

Respecto a este tema, Mathews indicó que fue a la comisaría, pero que solo estuvo una hora aproximadamente.

“Recuerdo, me estás precisando, ok, yo entrego los documentos, me dijo (el Policía) que tenía que ir a la comisaría, demoró una hora y media, dos horas y me fui”, anotó.

Pese a que un policía identificó un documento falsificado, hizo un acta de incautación y se ordenó el respectivo peritaje, el ministro dijo a Panorama que extrañamente solamente estuvo 2 horas en la comisaría y que luego, se retiró.