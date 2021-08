Pedro Castillo es el primer presidente, al menos en este milenio, cuyo arranque se da con la desaprobación de la ciudadanía. El mandatario empieza con 41% de rechazo, frente a un 39% que lo respalda.

La desaprobación se impone, sobre todo en Lima con 56%. En el resto del país sí está aprobado, aunque en el norte y el oriente el rechazo llega a 34%. En el caso de los segmentos socioeconómicos, la desaprobación predomina en todos, con excepción del E, donde lo respalda el 56.3%. De esta forma el A/B lo rechaza con 68.9%, en C llega a 44.2% y en el D a 39.9%.

La aprobación de Castillo es mayor en el centro y sur, en ambas zonas con 54.7%.

¿Quién manda a quién?

El último sondeo de Datum termina de confirmar la percepción extendida alrededor del Gobierno de que es Vladimir Cerrón el que toma las decisiones. Precisamente, el 48% sostiene que es el líder de Perú Libre quien manda. La afirmación crece hasta 61% en Lima y se dispara hasta 72.6% en el segmento A/B.

Un 42% señala que quien manda es el propio Castillo. La cifra crece a 56% en el sur y a 56.6% en el segmento E, que es el único estrato en que la mayoría opina que es el presidente el que realmente ostenta el poder.

Bajo esta premisa, un 55% de peruanos considera que el jefe de Estado está poniendo los ideales de Perú Libre, antes que los del país.

En Lima, esta afirmación llega a 69%, en el norte 50%, en el centro 45% y en el oriente 44%. Solo en el sur se cree que Castillo opta por el bienestar ciudadano con un 48%.

¿Y el Gabinete?

El nombramiento de Guido Bellido como jefe del Gabinete no solo ha sido cuestionado por la oposición, sectores afines al propio gobierno, gremios empresariales y un sector de organizaciones sociales, sino que también por la propia ciudadanía. Basta saber que el 76% sostiene que el también congresista de Perú Libre no es la persona idónea para el cargo. Esta idea es mayoritaria en todos los estratos, aunque en el A/B llega a 91.1% y en el C a 82.1%.

En Lima el rechazo a la designación de Bellido es de 85% en el norte 82%.

En este sentido, el 57% sostiene que los ministros nombrados por Castillo no son capaces para ser parte del Gabinete. En Lima la cifra llega a 70% y en el segmento A/B sube a 82.3%, en el C es 66.6% y en el D 54.6%.

En este sentido, el 51% de peruanos considera que el Parlamento no debería de darle el voto de confianza al equipo ministerial. Este rechazo es mayor en Lima con 63% y en el norte con 49%, así como entre los jóvenes de entre 18 y 25 años, donde el 56% sostiene que no se le debe dar la investidura. En el caso de los segmentos socioeconómicos, el más críticos sigue siendo el A/B, donde el 63% se opone al voto de confianza.

En la otra orilla, un 42% sí está a favor de que se otorgue. En el sur esta posición llega a 56%, y en el estrato E a 56.4%.

Lo que se viene

Para el 47% de ciudadanos, el nuevo Legislativo tendrá una relación de enfrentamiento con el Ejecutivo. En Lima esta cifra alcanza al 56%. En los estratos A/B y C la percepción es similar con 65.6% y 50.3%, respectivamente.

Un optimista 32% señala que la relación entre ambos poderes del Estado será de diálogo. Esta postura es mayor en el sur, donde crece a 40% y en el segmento E con 44%.

¿Y será este Parlamento mejor que el anterior? El 56% sostiene que será igual o peor que el saliente. Las dudas son mayores en Lima con 66%.

FICHA TÉCNICA

Ámbito: Nivel nacional. Tamaño de la muestra: Fueron 1,210 encuestas efectivas. Margen de error: +/- 2.8%. Nivel de confianza: 95%. Representatividad: 100%. Técnica: Encuestas presenciales en el hogar. Fecha de campo: Del 02 al 04 de agosto de 2021.