Diferentes miembros del Congreso disuelto cuestionaron el pedido que hizo Pedro Olaechea al Tribunal Constitucional (TC) y al diario El Peruano para que proceda a oficializar la elección de su pariente, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, como nuevo magistrado del citado tribunal.

Tal y como lo anunció en un comunicado este 1 de octubre, Pedro Olaechea pidió que se publique la resolución que firmó como titular del Parlamento en el cual menciona que el electo abogado debería reemplazar al magistrado con mandato vencido con la colegiatura de menor antigüedad.

“¡Señor Pedro Olaechea, pare de arrogarse poderes que no tiene! A la ya precaria elección de su primo como magistrado, pretende imponer mecanismo de recambio que no fue ni discutido en el pleno. Su resolución carece de legalidad y es una intromisión grosera de las competencias del TC”, escribió Marisa Glave.

Señor @Pedro_Olaechea pare d arrogarse poderes que NO tiene! A la ya precaria elección d su primo como magistrado pretende imponer mecanismo de recambio que NO fue ni discutido en el pleno!!! Su resolución carece de legalidad y es una intromisión grosera d competencias del TC! pic.twitter.com/3U9gLUuNfD — Marisa Glave (@MarisaGlave) October 2, 2019

Indira Huilca, vocera de Nuevo Perú, también se sumó a la crítica al considerar que el pedido lo hace un “fujimorismo en rebeldía”.

“Fujimorismo en rebeldía representado por Olaechea sigue desesperado por reconformar el TC a su medida: para que entre el primo quieren sacar a quien tiene colegiatura más reciente, no la más antigua que fue el criterio propuesto por el Ejecutivo”, escribió la congresista del Parlamento disuelto.

Alberto de Belaunde, de la Bancada Liberal, dijo que es irregular que el Congreso quiera establecer qué magistrado debe ser reemplazado, cuando eso le corresponde al TC.

“Intento burdo de conseguir mayoría en el organismo constitucional. Además, ¿puede un Congreso disuelto (30 de setiembre) publicar una resolución legislativa el 1 de octubre?”, añadió.

Ojo: Resolución IRREGULAR del Congreso de la República. No le corresponde a dicha institución establecer qué magistrado debe ser reemplazado, eso lo decide el propio TC.



Además, eso no se votó!



Intento burdo de conseguir mayoría en el organismo constitucional. pic.twitter.com/8qsgKKeLqN — Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) October 2, 2019

Patricia Donayre, vocera de Unidos por la República, recordó que hay un proceso de impugnación contra la votación que eligió con 87 votos a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como nuevo miembro del TC.

“Señor Olaechea, ¿qué está haciendo? Hay dos reconsideraciones sobre la votación de elección del TC no tramitadas. Por lo tanto, no ha habido elección definitiva. En el supuesto negado de ser válida la elección, no ha sido publicada la resolución”, manifestó.