“El Estado peruano cuenta con herramientas legales para poder actuar con toda su capacidad, pero no lo está haciendo. Estas herramientas legales son el Consejo Nacional y de Defensa Nacional que une que a varias ministerios, presidido por el jefe de Estado, que puede tomar acciones orgánicas y las FF.AA. se pueden hacer cargo de todas las operaciones que no son las de salud, pero no se hace", comentó el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya.

"Vizcarra no está actuando de manera orgánica y es imposible pensar que un ministro pueda controlar a la gente que quiere regresar a sus lugares de origen. El Gobierno no puede delegar toda la responsabilidad al gobierno regional, únicamente”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

Añadió que estamos ante un Estado de guerra frente un virus silencioso que está matando, “hay que organizar a la sociedad para hacer frente a este amenaza y esto lo hace las FF.AA., con un planeamiento adecuado, que no se ha hecho que lo hace un estado mayor como el que tiene el Comando Conjunto de 120 personas, para acciones programadas en el tiempo para que la población sepa lo que sigue. Si hubiera esta planeamiento no veríamos a cientos de personas regresando a sus lugares de origen”.

“Como esos niños pueden dormir en las interperie y el Gobierno no hacer nace. Las FF.AA. puede intervenir. Hay puntos focales de contagio que el Gobierno lo está provocando, el primero fue con la entrega del bono -si la gente no estaba listo, se generó colas- otro punto son los mercados que funcionan sin una acción preventiva y luego otro punto de contagio es esta necesidad de la gente de llegar a su ciudad de origen poniendo en riesgo a su propia familia”, consideró.

Para Montoya las pruebas rápidas “no sirven para detectar contagios” debido a que se ha demostrado que no sirve.

Agregó que no plantea militalizarse, no obstante reitera que existen normas legales que indican que cuando el país esta en una amenaza, “se tiene que coordinar transversalmente, las FF.AA. que tiene capacidad para el acompañamiento para las acciones de salud. Las compras tiene que ser más rápidas. Las canastas de municipalidades también fue un error”.

También consideró que no se analizó todas las posibilidades antes de dictarse el aislamiento social obligatorio, ya que no se consideró las características de las familias peruanas. “La norma ha sido dada para la clase media alta”.