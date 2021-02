Hoy, desde las 12:30 p.m., el Pleno del Congreso sesionará, de manera extraordinaria, para poner a debate las dos mociones que buscan crear una comisión multipartidaria que investigue el presunto favorecimiento en la vacunación de altos funcionarios, entre ellos, el expresidente Martín Vizcarra, la excanciller Elizabeth Astete, entre otros.

En la primera moción, presentada por APP, Acción Popular y otras tres bancadas, se plantea que el grupo de trabajo realice su investigación en un plazo de 60 días, mientras que la segunda solicitud, impulsada por los integrantes de la comisión covid-19, no solo apunta a investigar estos hechos, sino también busca esclarecer la demora en la firma de los contratos para adquirir dichos fármacos, entre otros puntos.

Gestión supo que, al menos, siete bancadas respaldarán esta investigación y propondrán la unificación de ambas mociones

Estos son Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular, Podemos Perú, UPP, Frente Amplio, Descentralización Democrática y Nueva Constitución.

“Hay un acuerdo en la mayoría de bancadas para investigar todo lo relacionado a la vacunación de Martín Vizcarra y otros altos funcionarios y que no involucre todavía la firma del contrato con Sinopharm. Esto para evitar cualquier tipo de problemas que se podrían suscitar con el proceso de vacunación”, dijo a Gestión el vocero de APP, César Combina.

El legislador agregó que tampoco está contemplado investigar el proceso de investigación científica seguido por la Universidad Cayetano Heredia y la UNMSM.

“En el caso del señor Germán Málaga, sí podría ser plausible de una investigación, porque tenía conocimiento de las dosis adicionales que llegaron al país, fuera del ensayo clínico”, remarcó tras precisar que también serán citados los médicos y funcionarios del Minsa y el Instituto Nacional de Salud (INS) que tuvieron conocimiento de estas “vacunas de cortesía”.

El contrato en la mira

No todas las bancadas están de acuerdo con que se pretenda excluir de la pesquisa la revisión de la firma del contrato con Sinopharm. Este diario supo que Podemos Perú, UPP y el Frente Amplio pedirán que este tema sea priorizado dentro de la agenda del grupo de trabajo.

“Tenemos que saberlo todo. ¿Quién comete el acto de corrupción y realizó las donaciones? La empresa, por eso hay que preguntar a sus directivos cómo llegaron esas vacunas de contrabando. ¿Fue a pedido del presidente, del ministro, o de quién?”, señaló a este diario el portavoz de Podemos Perú, Aron Espinoza, tras precisar que el contrato firmado con dicho laboratorio debe ser revisado en el Parlamento.

En la misma línea, José Vega, de UPP, consideró que el pedido para revisar el contrato con Sinopharm no va a afectar el proceso de vacunación en curso.

“Estos contratos no tienen nada que ver con seguridad de estado, sino son comerciales, así que no hay motivo para pensar de que esto vaya a afectar el proceso de vacunación. Vamos a revisar los contratos, porque no sabemos los costos. Hay que saber la verdad”, apuntó.

Lenin Checco, del Frente Amplio, coincidió con Podemos Perú y UPP en el sentido de que este tema es importante. “Este tema (revisión del contrato) debería incluirse y formar parte de la agenda, quizá en ese contrato está el problema. Los contratos ya están firmados, así que no creo que haya mayor problema”, anotó.

Finalmente, el vocero de Acción Popular, Franco Salinas, dijo a radio Exitosa que es necesario que el laboratorio aclare bajo que parámetros entregó las dosis adicionales de sus vacunas.

“La empresa Sinopharm tiene que decir cuál es la dinámica que han hecho para entregar una lista ‘VIP’. El haber vacunado a un presidente y a su familia es como entregar una maleta con millones de dólares”, acotó.

Aron Espinoza consideró que se debería revisar en el Congreso el contrato firmado con Sinopharm. (Foto: Congreso)

Se acumularán denuncias

Ayer la bancada Nueva Constitución presentó oficialmente una denuncia constitucional contra Vizcarra, Astete y Mazzetti. Para los tres se pide la inhabilitación en el ejercicio de la función pública por 10 años.

De igual manera, Salinas, adelantó que Acción Popular también presentará una denuncia contra el exmandatario por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y negociación incompatible.

Al cierre de la edición, la legisladora de Podemos Perú, María Teresa Cabrera, también presentó una denuncia en contra del exmandatario, por presuntamente haber infringido la Constitución.

Al respecto, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez, informó a la prensa que una vez que lleguen las denuncias a su grupo de trabajo serán “acumuladas”, para poder tramitarlo todo en un solo expediente.

Hasta la fecha, son seis las bancadas que anunciaron públicamente que buscan inhabilitar a Vizcarra, a menos de dos meses para las elecciones generales.