Congreso: Poder Judicial aún no solicita levantamiento de inmunidad de Benicio Ríos "Mientras no lo haga, no podemos actuar", precisó, Edmundo del Águila, vocero de Acción Popular. El legislador Benicio Ríos tiene orden de captura desde mayo pasado y reapareció hoy tras permanecer en la clandestinidad.

