La comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú inició esta mañana el debate del predictamen que plantea eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para crear, en su lugar, la Escuela Nacional de la Magistratura.

Esto, a pesar de la oposición del Ministerio Público, Reniec, ONPE y otras instituciones del Estado a la propuesta que impulsa la legisladora de Renovación Popular (RP), Gladys Echaíz.

La iniciativa, además de modificar cerca de 14 artículos de la Constitución, también plantea que el futuro Senado sea el encargado de elegir y destituir a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que ocasionó las críticas de varios legisladores.

Cabe recordar que, en la actualidad, el organismo abocado a dicha tarea es la JNJ. Precisamente, en estos momentos tanto Piero Corvetto como Carmen Velarde afrontan ante dicha institución un proceso de ratificación en su cargos como jefes de la ONPE y Reniec, respectivamente.

“El jefe de la ONPE es nombrado por el Senado del Congreso de la República por un periodo renovable de cuatro años. Puede ser removido por el mismo órgano por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas a los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones”, se lee en el texto.

En el caso del jefe de RENIEC, el predictamen estipula que es nombrado por el Senado por un periodo renovable de cuatro años y que puede ser removido por el mismo órgano por falta grave, con el voto conforme de dos tercios del número legal de sus miembros.

Respecto a este tema, la legisladora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, consideró que los organismos del sistema electoral deben mantener ciertos niveles de independencia, por lo que pidió retirar estos artículos de la propuesta.

“Al trasladar (esta responsabilidad) al Senado, implica que los actores políticos tendrían injerencia (...) no tendría que hacerse eso”, señaló tras precisar que estaríamos cruzando el límite.

En respuesta, Adriana Tudela, de Avanza País, calificó de falsa la teoría de que si una autoridad del Estado es nombrada por el Parlamento, esta no tendría imparcialidad, tal como afirmó Luque.

En ese sentido, reiteró que no hay ninguna injerencia del Congreso en la ONPE y Reniec con dicha propuesta y puso como ejemplo la designación del Contralor General de la República, a cargo del Legislativo.

“El hecho de que las autoridades de instituciones públicas sean elegidas por el Congreso no significa de que haya una interferencia o falta de imparcialidad. Justamente la garantía de que no haya imparcialidad es que se debe aplicar la votación calificada, esa es la garantía para que no haya una inclinación. Afirmar porque el Senado pueda elegir a la cabeza de la ONPE significa de que no hay independencia, es alejado de la realidad”, acotó.

Las críticas a la JNJ

Durante el debate, diversos congresistas coincidieron en sus críticas a la JNJ y señalaron que debería darse paso a la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura.

El legislador de RP, Alejandro Muñante, acusó a dicha institución de ser la responsable de la actual crisis que se vive en el sistema de justicia, mientras que Héctor Ventura, de Fuerza Popular, la calificó de “deplorable” y “nefasta”, por lo que no debería continuar más.

“No podemos permitir que existan instituciones dentro del sistema democrático que sean absolutamente aisladas del sistema de pesos y contrapesos. Y eso fue lo que ocurrió con la JNJ”, cuestionó Tudela.

En tanto, Luque como su colega, Víctor Cutipa, consideraron que la propuesta debería pasar por un referéndum, tal como ocurrió con la creación de la JNJ.

“Si a través de un referéndum se aprobó la conformación de la JNJ, por el mismo mecanismo se debería adoptar la decisión de cambiar la Constitución para aprobar esta medida”, anotó Cutipa.

Tras dos horas de debate, la presidenta de la comisión, Martha Moyano, suspendió la sesión sin precisar la fecha en la que se continuará con la discusión. Solo adelantó que el debate en el grupo de trabajo será amplio y que no se agotaría en un día.

