Cuatro bancadas del actual Congreso no respaldarán la moción de censura interpuesta por cuatro legisladores contra la Mesa Directiva que preside Mirtha Vásquez (Frente Amplio).

Se tratan de Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Partido Morado y el Frente Amplio.

En diálogo con Gestión, el parlamentario Daniel Olivares señaló que no se sumarán a la iniciativa por ser “un despropósito en un momento de polarización”. Además agregó que sostuvo que le parece absurda, pues solo queda un mes para terminar la gestión.

En tanto, el legislador Lenin Checco del Frente Amplio indicó a este diario que tampoco se sumarán a “la moción fujimorista”, pues la intención según él, sería que Fuerza Popular ocupe la nueva Mesa Directiva para elegir al nuevo Tribunal Constitucional y de esta manera, anular las elecciones de segunda vuelta.

En APP, su fundador y el excandidato presidencial César Acuña señaló que su partido rechaza la moción y afirmó que el país no debe caer más en discordia.

Finalmente, en Fuerza Popular, el congresista Diethel Columbus dijo que el pedido de censura contra Mirtha Vásquez no es un acuerdo de bancada. Precisamente, Carlos Mesías es uno de los promotores del planteamiento.

En tanto, la única bancada que está dispuesta a votar a favor es Podemos Perú, con excepción de Aron Espinoza, de acuerdo al congresista Carlos Almerí.

En Acción Popular, hay posiciones divididas. El parlamentario Franco Salinas sostuvo a Gestión que aún no hay una decisión de bancada, pero él personalmente apoyará la causa. No obstante, Jorge Vásquez adelantó que la moción no pasará.

“Existen congresistas que representan con orgullo a sus regiones. ¡Basta ya! Pido Unidad y prudencia. No más traición al pueblo”, tuiteó.

Desde la bancada de Nueva Constitución, el portavoz Moisés Gonzáles declaró que recién en el transcurso de esta semana tomarán una decisión. La moción está planteada para votarse en el pleno el 30 de junio.