La congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Acción Popular tras la elección de su colega Darwin Espinoza como vocero de esta agrupación para el periodo 2023-2024.

A través de un oficio remitio al propio Espinoza, Alva Prieto señaló que la representación acciopopulista en el Parlamento “nunca antes había tocado fondo” como en la actualidad. Además, dijo que desde hace varios meses está en desacuerdo con la línea política y la dirección de la bancada.

“Esta no se ajusta a los principios éticos y la línea politica y principios doctrinarios que nos legaron los ex presidentes el Arquitecto Fernando Belaunde Terry y Valentin Paniagua Corazao. La elección del vocero titular para el periodo 2023-2024, encontrándose cuestionado y con serias denuncias que todos conocemos, me parece un total desacierto, que torna en inevitable mi permanencia en el grupo parlamentario”, se lee en el documento.

Asimismo, la legisladora explicó que si decisión está sustentada en las “constantes vulneraciones” del reglamento interno del partido, contraviniendo los principios de coherencia, democracia y unidad.

Renuncio a la Bancada Acción Popular. Mis principios y compromiso estarán siempre con el partido de Fernando Belaunde, quienes hoy tomaron la bancada no lo representan. Duele e indigna que la vocería caiga en uno de los congresistas más cuestionados. pic.twitter.com/sw7mi0wEZf — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) August 8, 2023

Posteriormente, Alva Prieto recordó que solo el último domingo 6 de agosto se emitió un reportaje en el que Darwin Espinoza habría arreglado una reunión entre Sedapal y la empresa de Sada Goray, Marka Group.

“Nunca me imaginé que iban a elegir al congresista más cuestionado de la bancada, sobre todo porque el domingo habían salido nuevas denuncias en su contra (...) La verdad creo que él no tiene el perfil para ello, no es la persona adecuada”, indicó.

Del mismo modo, María del Carmen Alva reveló que los parlamentarios Ilich López y Silvia Monteza han presentado una reconsideración a la decisión de elegir a Espinoza como el nuevo portavoz.

“Ayer presentaron una reconsideración y en la bancada no quisieron aceptar el documento, lo mandaron por el sistema de trámite. No veo mucho ánimo de que quieran reconsiderar el tema. Por más que se reconsidere ya no me siento cómoda en le bancada por ese tipo de decisiones”, acotó.

La expresidenta del Congreso también detalló que otros colegas que ha mostrado su descontento con la decisión son Karol Paredes, Edwin Martínez y José Arriola, quien era que competía por la vocería.

