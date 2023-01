Pese a que la presidenta Dina Boluarte ha pedido una tregua al Congreso de la República para llevar adelante su gobierno de transición, desde las bancadas de oposición e izquierda han puesto en la mira a tres miembros del Gabinete Ministerial.

Se trata de los ministros Ana Gervasi (Relaciones Exteriores), Óscar Becerra (Educación) y Víctor Rojas (Interior).

Este panorama ocurre a solo seis días de la presentación del Gabinete Ministerial, encabezado por Alberto Otárola, en el Parlamento para solicitar el respectivo voto de confianza.

Ana Gervasi

Las bancada de Perú Libre (PL) presentó una moción de interpelación contra la canciller Ana Gervasi, por la decisión del Ejecutivo de declarar persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy, y solicitarle su salida del país en un plazo de 72 horas.

Esto, a raíz de las reiteradas expresiones del presidente de dicho país, Andrés Manuel López Obrador, sobre la situación interna peruana.

La moción, que consta de 25 preguntas, fue respaldada por las bancadas de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, Perú Democrático y el Bloque Magisterial.

Sin embargo, desde Renovación Popular (RP), Fuerza Popular (FP), Avanza País, APP, Acción Popular (AP), Podemos Perú y Somos Perú se oponen a la solicitud.

Mañana se tiene previsto que la Mesa Directiva dé cuenta de la moción ante el Pleno. Su admisión se debatirá en la siguiente sesión plenaria.

En el documento se cuestiona que la Cancillería peruana haya declarado persona non grata al embajador Monroy.

“Constituye una afrenta del Gobierno peruano que pone en peligro las tradicionales relaciones de amistad y cooperación, máxime si nuestros dos países están unidos por una historia común y son partícipes de la promisoria experiencia integracionista de la Alianza Asia Pacífico” , se lee en la moción.

Además, se cuestiona que el Ministerio de Relaciones Exteriores no haya considerado, en primer lugar, el agotamiento de alternativas menos gravosas para las relaciones bilaterales, como las Notas de Extrañeza o las Notas de Protesta, sino que haya adoptado una medida extrema.

“La actuación de la Cancillería ha dado muestras de un doble rasero por un claro tinte ideológico y político, en la medida que no ha tenido la misma reacción respecto de las declaraciones de otros presidentes, embajadores e, incluso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” , se sostiene en el texto.

La canciller Ana Gervasi señaló que desde el Gobierno no permitirán que personas del extranjero se entrometan en asuntos internos del Perú.

Víctor Rojas

Otro ministro que se encuentra en la mira de Perú Libre es Víctor Rojas. A través de un comunicado, dicha agrupación anunció que presentará una moción de interpelación en su contra para que responda por el accionar de la Policía en las últimas semanas, sobre todo, en las protestas ocurridas el mes pasado al interior del país.

También se busca que el titular del Interior explique los motivos detrás de la convocatoria que hizo la Policía a la “Marcha por la paz”, pese a que el artículo 34 de la Constitución Política del Perú prohíbe la participación de los efectivos policiales en manifestaciones.

Precisamente, un día antes de la movilización pacífica la Policía, en un comunicado, decidió dar marcha atrás y anunció que no participará ni promoverá dicho evento.

“Exhortamos al Ministerio Público y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a actuar de oficio, además de la renuncia del quien ostenta la cartera del Ministerio del Interior” , se señala en el texto.

Víctor Rojas descartó cualquier connotación política detrás de la convocatoria a la "Marcha por la paz". (Foto: Difusión)

Óscar Becerra

Otro de los ministros que se encuentra en el ojo de la tormenta es Óscar Becerra. El titular del Minedu no solo tuvo frases ofensivas contra la comunidad LGTBI en el pasado, por lo que salió a pedir disculpas, sino que también estuvo involucrado en la compra irregular de 846,000 laptops de plástico de la Fundación One Laptop Per Child (OLPC) durante el segundo gobierno de Alan García.

Según informó la web del diario La República, en el año 2007 el ahora ministro de Educación participó del comité evaluador de esta compra, que fue investigada por la Megacomisión del Congreso que lideraba por esos años el excongresista Sergio Tejada. Dicho grupo de trabajo encontró una sobrevaloración de US$ 11 millones en dicha adquisición.

Al respecto, la legisladora de APP, Lady Camones, informó en radio Exitosa que su grupo le pidió al Ejecutivo evaluar la permanencia del ministro en el cargo, tras conocerse estos cuestionamientos.

“Ya corresponde al premier (Alberto Otárola) evaluar la permanencia, y si fuera (el caso) que no tomara esa decisión, entonces veremos, a nivel de bancada, tomar una decisión respecto a una interpelación o una censura” , remarcó.

Según dijo, lo que espera su bancada es no tener ministros que vengan con estas cargas, que lo único que harán es hacer más lento el trabajo.

En respuesta, Becerra recalcó que el tema de las laptops es “un caso cerrado” y que la Megacomisión no encontró ninguna irregularidad. “Nunca se pagó un centavo más por esas laptops que el precio que estaba establecido taxativamente en la ley que aprobó el programa” , dijo a la prensa.

El ministro de Educación, Óscar Becerra, negó cualquier irregularidad en la compra de laptops durante el segundo gobierno de Alan García.