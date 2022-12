El premier Alberto Otárola anunció hoy que el Gabinete Ministerial acudirá el próximo martes 10 de enero al Congreso de la República para exponer su plan de trabajo y solicitar el respectivo voto de confianza.

Dicho plan se centrará en tres ejes centrales: el tema educativo, la lucha contra la corrupción y la necesidad de destrabar proyectos de inversión.

A 13 días de la presentación del primer ministro, y su equipo, ante el Pleno, ¿cómo están las posiciones en las bancadas en torno al voto de confianza?

Gestión supo que, hasta ahora, legisladores de, al menos, seis bancadas de oposición se mostraron a favor de aprobar el pedido del Gobierno. Estos son: Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP), APP, Avanza País, Acción Popular (AP) y Somos Perú.

Para aprobar el voto de confianza se necesita una votación por mayoría simple en el Pleno del Congreso. Hasta el momento el Gabinete tendría 71 adhesiones aseguradas.

Hasta ahora legisladores de seis bancadas de oposición se mostraron a favor de dar el voto de confianza al gabinete que lidera Alberto Otárola. (Foto: GEC)

La izquierda y los no agrupados

Si bien el Gabinete gozaría de la confianza de la oposición, las bancadas de izquierda (exaliados de Pedro Castillo) y un sector de lo no agrupados aún no dan su brazo a torcer y se resisten a apoyar al Gobierno.

No obstante, poco a poco estas posturas están empezando a cambiar. Tal es el caso del Bloque Magisterial, grupo de docentes leales a Castillo que ingresaron al Parlamento en alianza con Perú Libre, pero que, posteriormente, se separaron para formar su propia bancada.

El legislador de dicho grupo, Álex Paredes, indicó que darán el voto de investidura, pero precisó que eso no significa que se otorgará una “luz verde (al Gobierno) sin cambios”.

“En términos generales, hemos venido dando el voto de confianza. Confiamos en las personas. No creo que quienes asuman esa responsabilidad de tal trascendencia no vayan a hacer bien las cosas. Habría que darle el voto de confianza, pero no es un cheque en blanco”, dijo a Canal N.

Desde el grupo de los no agrupados también empezaron a aparecer voces en respaldo al Gabinete que lidera Otárola.

“Creo que este gabinete responde a más currículums vitae que a prontuarios, como los gabinetes de Pedro Pastillo. Yo, como no agrupado, no puedo decidir por los demás, pero yo si le voy a dar el voto de confianza”, indicó Juan Burgos a Canal N.

Por su parte, Carlos Anderson consideró que existe una voluntad en los nuevos ministros de revertir el gran daño que se le hizo Castillo al Estado en estos 17 meses.

“Voy a darle la confianza. Este gabinete es infinitamente mejor, en el sentido que representa mejor a los sectores, conoce mejor las cosas. Hay una voluntad expresa de corregir el gran daño que se le ha hecho al Perú y al Estado durante los últimos 17 meses, donde de manera sistemática se fue destruyendo la institucionalidad”, acotó a radio Exitosa.

Perú Libre dividido

En Perú Libre, bancada liderada por Vladimir Cerrón, hay posiciones encontradas respecto al voto de confianza.

El legislador Waldemar Cerrón afirmó que, a título personal, si le daría la venia a este Gabinete; sin embargo, precisó que su grupo aún no toma una decisión.

“La bancada tomará una posición. Quien les habla está apuntando a decir que sí, porque soy de las personas que espera ver cómo va el trabajo de los ministros. Sin haberlos visto trabajar, no podría decir que no”, señaló a la prensa.

El vocero de dicha agrupación, Flavio Cruz, tuvo una posición contraria a la de Cerrón. El legislador explicó que votará en contra de la propuesta debido a que no se siente representado por este Gobierno. “Fue un intento de golpe de estado, no fue una dictadura, el gobierno de Pedro Castillo sí era democrático”, dijo a Panamericana.