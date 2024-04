Ayer se conoció que la Mesa Directiva del Congreso de la República del Perú acordó incrementar, a partir de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, la asignación por función congresal, según reveló “Punto final”.

Se trata del monto que reciben los legisladores por desempeñar su labor de manera mensual, que pasará de S/7,617.20 a S/11,000. Es decir, el aumento será de S/3,383.

Si se multiplica ese monto por los 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos, el gasto mensual asciende a S/456,705. Esto significa un gasto anual de aproximadamente S/5.4 millones.

El dominical detalló que se tomó como factor de actualización el índice de precios al consumidor. Es decir, el argumento es que todo ha subido, que ese monto está congelado en el tiempo y que, al parecer, ya no les alcanza.

Como era de esperarse, esta noticia provocó críticas en la opinión pública al considerar que es un despilfarro de dinero. En el parlamento, esta medida generó posiciones encontradas.

Para el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, esta decisión no afecta la economía y, a su juicio, permitirá que los legisladores brinden un mejor servicio y de calidad a la ciudadanía.

El congresista de Perú Libre (PL) precisó que no se trata de un aumento de sueldo, pues recordó que esta entrega de dinero está sujeto a descuentos por ley.

“Estaremos hablando de S/ 7,000 u S/ 8,000, no es como se está mencionando. Con los descuentos prácticamente llegaría a los S/ 9,000, S/ 8,000, por allí. Los voceros, a través de un documento, hicieron llegar a la Mesa Directiva y hemos visto por conveniente darle trámite”, remarcó tras señalar que se deberían revisar las remuneraciones y bonificaciones que se otorgan en el sector público.

En la misma línea, el legislador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, defendió la medida adoptada por la Mesa Directiva al recordar que el salario de los legisladores se ha quedado rezagado a comparación del dinero que perciben otros funcionarios.

“La Mesa Directiva ha creído conveniente de que pueda, por lo menos, no estar tan rezagado el salario congresal, como acontece en estos momentos. Antes esto era referenciable. Los vocales de la Corte Suprema tenían que ganar como el congresista y los ministros como el congresista. Ahora, el salario congresal, con tanta sindicación que se genera al Parlamento, se ha quedado rezagado (sin incrementarse) desde la época del gobierno de Ollanta Humala, quien aumentó el doble a los ministros y a los congresistas los dejó rezagados”, dijo a la prensa.

Kelly Portalatino, de PL, justificó el aumento de la asignación por función congresal al señalar que en el Parlamento estamos “haciendo la chamba del Ejecutivo”.

“Es un Congreso que está generando proyectos para mejorar la calidad de vida de muchos peruanos (...) estamos haciendo la chamba del Ejecutivo. El Gobierno no está haciendo nada para reivindicar decisiones que están fuera del foco de la clase trabajadora”, sostuvo tras reconocer que no conocía sobre esta medida.

“No es un buen momento”

Por su parte, el legislador de Avanza País, José Williams, consideró que no es un buen momento para aumentar el sueldo a los congresistas, por lo que demandó a los miembros de la Mesa Directiva dar explicaciones sobre esta decisión.

“Yo creo que la Mesa Directiva nos va a tener que dar una explicación. No es un buen momento, no es adecuado, va a traer problemas que ya se están viendo. Sin embargo, no puedo decir más, ya que la Mesa Directiva tendrá que hacerlo conocer”, dijo el también expresidente del Congreso.

Tras rechazar la decisión adoptada por la gestión de Alejandro Soto, el congresista de Alianza para el Progreso (APP), Roberto Chiabra, planteó que de ahora en adelante una medida de este tipo debe ser aprobado previamente por el Pleno.

“Hay decisiones de la Mesa Directiva que no las conocemos. Deberían cambiarse los procedimientos y consultar con el Pleno. ¿Cuál es la razón del incremento? Y no comenzar a decir ‘yo lo recibo, no lo recibo’, ‘él es bueno, él es malo’. Acá es bien sencillo: no darse. Y si se quiere dar, que se consulte a todos. Si los 130 votan en mayoría que quiere darse, nos callamos todos”, apuntó.

La vocera de PL, Margot Palacios, anunció que en la próxima sesión de la Junta de Portavoces demandará que se revise esta medida, al considerar que todavía puede dejarse sin efecto.

