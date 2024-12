Este miércoles, a partir de las 4 de la tarde, el pleno del Congreso interpela al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, por la denuncia del caso relacionado con Qali Warma, y al titular de Justicia, Eduardo Arana, debido a la política penitenciaria y el hacinamiento en los penales.

El ministro Julio Demartini será interpelado a las 6 de la tarde para responder 14 preguntas relacionadas con las denuncias contra el programa de alimentación escolar Qali Warma. Mientras tanto, el ministro Eduardo Arana se encuentra respondiendo las preguntas del Congreso de la República.

Adrianzén se solidariza con los ministros Arana y Demartini

17:35

El jefe del Gabinete expresó su solidaridad con ambos ministros. “Desde el Poder Ejecutivo somos respetuosos de las prácticas parlamentarias, sin embargo, no nos hace necesariamente coincidir con ellas. El ministro Demartini fue parte de una censura, pero felizmente no se lograron los votos, pero no satisfechos con ello lo han llevado a una nueva interpelación y no nos sorprenderá que más adelante quieran promover su censura cosa que por supuesto no estamos de acuerdo”.

En esa línea pidió “una profunda reflexión por parte del Congreso de la República para que permitan el Ejecutivo dialogar con el Parlamento. “Si tenemos algunos puntos donde no hay suficiente claridad, la responsabilidad nos obliga a dialogar entre poderes de Estado para evitar estas formas de interpelaciones y eventuales censuras. Resulta más preocupante aún que esta situación se produzca cuando hace unos días ya se censuró a un ministro (Rómulo Mucho)”, indicó Adrianzén.

Luego sostuvo que cuenta con un “gabinete sólido y unido”, tras indicar que “más allá de estas interpelaciones están las afiebradas intenciones de promover las vacancias”.

Terminó la presentación del ministro de Justicia

17:14

El ministro respondió las interrogantes de los congresistas acerca de temas como la política penitenciaria, el hacinamiento en los penales, el uso de grilletes electrónicos, el mega penal de Ica, entre otros temas.

Proceso de reubicación en penales

16:47 horas

El ministro Eduardo Arana aseguró que le están dando mucho trabajo a las personas en las cárceles. Asimismo, manifestó que están brindando educación primaria, secundaria y técnica a los presos, para que tengan una especialidad reconocida. Incluso, dijo que durante su gestión se ha cumplido la meta de que haya cero analfabetismo en las cárceles.

16:52 horas

Eduardo Arana indicó que su propuesta es que hayan varias cárceles para distinguir unos internos de otros y, de esta forma, no se mezclen “presos rankeados” con los que no lo son. Además, piensa implementar la presencia de canes en las entradas de las cárceles para que puedan verificar a los agentes penitenciarios y a las visitas, con el fin de evitar que ingresen con droga u otros elementos que no están permitidos.