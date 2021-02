Tras estallar el escándalo del ‘Vacunagate’, se conoció que en setiembre del año pasado llegó a nuestro país, procedente de China, un lote de 3,200 dosis de vacunas del laboratorio Sinopharm para que sean usadas en la fase 3 del ensayo clínico de su candidata a vacuna.

De este grupo de vacunas, 2,000 dosis fueron enviadas a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y 1,200 a la Embajada de China en el Perú.

Sin embargo, hasta ahora no se sabe con exactitud qué pasó con este lote de 1,200 vacunas enviadas a dicha embajada.

Citación al Congreso

Al respecto, el presidente de la comisión investigadora del caso ‘Vacunagate’ en el Congreso, Otto Guibovich, indicó a Gestión que iniciará las coordinaciones con Cancillería para ver de qué manera se puede citar a los integrantes de la Embajada de China en el Perú, a fin de que brinden más detalles sobre esta vacunación irregular.

“Tenemos que ver con Cancillería de qué manera podemos citar a los integrantes de la embajada (de China). Eso está considerado en nuestro plan de trabajo, pero hay que ver de qué manera los convocamos”, acotó.

El legislador de Acción Popular dijo que en su momento también buscarán convocar al embajador Liang Yu, para que brinde su testimonio. “En todo caso, (otra posibilidad es) enviarle un pliego de preguntas. Primero hay que ver con Cancillería de qué manera se da el procedimiento, debido a que es un diplomático de una embajada”, enfatizó.

Hace unos días, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que la embajada China en el país deberá entregar la relación de las personas que fueron vacunadas de manera irregular con las dosis extras.

“El 17 de febrero, el Instituto Nacional de Salud (INS) presentó una solicitud al señor Juan Miyahira Arakaki, representante legal del patrocinador del ensayo clínico. Deberá informar sobre el estado y balance de las 1.200 dosis remitidas a la embajada de China, el 29 de setiembre de 2020. Es decir, el número de vacunas aplicadas y restantes y el listado de personas vacunadas con dichas dosis. Deberá incluir nombres, edades, fechas en las que recibieron las dosis. Así también, lugar en que las recibieron y cuál es su vinculación con el proyecto”, manifestó durante su presentación en la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

En su momento

Al ser consultado por la fecha de citación del expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elisabeth Astete, Guibovich indicó que aún no hay una fecha concreta y que imagina que será en los próximos días.

“Todas las personas que han sido involucradas (en el caso) tienen que ser citadas, porque caso contrario dirían que no tuvieron acceso a la defensa. Nosotros tenemos una estrategia para citar a todos los funcionarios, pero será en su momento”, aseveró.

Guibovich dijo que aún no hay una fecha para citar al expresidente Martín Vizcarra. (Foto: Renzo Salazar/GEC)

El acciopopulista no descartó la posibilidad de solicitar más tiempo para realizar la investigación.

“Para eso, primero tenemos que hacer un informe preliminar. Hay plazos y pedidos que demoran, y peor aún en pandemia. Si no llegamos a acopiar toda la información, no cumpliremos con nuestro cometido. Queda claro que sacrificar calidad por tiempo no es algo que queremos”, dijo.