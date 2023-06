El pleno del Congreso de la República aprobó la moción de interpelación en contra de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, por lo que la funcionaria tendrá que acudir al Poder Legislativo para responder un pliego de preguntas.

Con 87 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al pedido para que Gutiérrez responda 19 interrogantes sobre los medidas desde su sector para combatir los contagios por dengue en el país.

Específicamente, en el documento se pide que la ministra de Salud conteste por las acciones que se han tomado frente a a la enfermdad y el alza de precios en medicamentos para combatirlo.

El pasado 5 de mayo, la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático) presentó esta moción con el apoyo de 21 legisladores de las bancadas de Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial, Acción Popular (AP) y Podemos Perú.

Días después, el congresista Edward Málaga (no agrupados) anunció que estaba promoviendo una moción de censura en contra de la titular del Ministerio de Salud (Minsa) por el “deficiente manejo de su sector” y por la “epidemia del dengue” en el país.

Frente a todo ello, Rosa Gutiérrez dijo que no se aferra al cargo, por lo que insistió en que seguirá trabajando para enfrentar los contagios por la enfermedad.

“Nosotros estamos trabajando con firmeza para poder capacitar a nuestra escuela, reconocer signos de alarma y seguir trabajando. Yo voy a trabajar siempre con esa objetividad y transparencia. No es que me aferre al cargo, no. Soy una mujer preparada, lista para poder trabajar y vamos a seguir redoblando el trabajo”, dijo para la prensa.

Contagios por dengue

El director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), César Munayco, informó que al 14 de junio el Perú reporta 147,923 casos de dengue y 188 personas fallecidas a causa de esta enfermedad, en plena emergencia sanitaria en 22 regiones del país ante esta epidemia.

En diálogo con Canal N, el funcionario explicó que la proyección especializada indica que los contagios seguirán disminuyendo. “En todas las regiones ya estamos disminuyendo”, sostuvo.

