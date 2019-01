Comité de Ética de CAL: “Chávarry ya no cumple requisitos para ser fiscal de la nación ni fiscal supremo”

El presidente del Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Walter Ayala, informó que la medida dictada por dicho comité hace que el fiscal de la nación, Pedro Chávarry, no reúna los requisitos que se exigen para ocupar dicho cargo y el de fiscal supremo.

“Nosotros somos un órgano autónomo del CAL hemos tomado una medida provisoria porque consideramos que se cumplen los tres presupuestos para dictar una medida cautelar”, declaró.

Precisó que actualmente hay un recurso de recusación que se tramita en su contra con fecha del 30 de noviembre pero dio su voto a favor de esta medida cautelar desde el 28 de noviembre.

“Yo no he intervenido ahora, un consejero adjunto (Víctor) Cabanillas ha firmado la ponencia que ya estaba hecha y con eso ya se concretó una resolución que sale por mayoría porque tiene tres firmas a favor de la medida cautelar y dos que no han emitido un pronunciamiento”, mencionó.

Explicó que todo funcionario público que necesita el título de abogado colegiado para ejercer la función y al no tener este requisito pues Pedro Chávarry “de manera automática, ya no cumpliría los requisitos para el cargo”.

“Siguiendo esa secuencia, (Chávarry) no podría ser ni fiscal de la nación ni tampoco podría ser fiscal supremo hasta que se regularice su situación”, anotó.

Adelantó que el Comité de Ética del CAL procederá a enviar un oficio a la Oficina de Registros del CAL para que proceda a la suspensión temporal de la colegiatura de Chávarry.

“También estamos oficiando a la Junta Nacional de Fiscales Supremos, a fin de que tomen acciones conforme a sus atribuciones, ellos ya serán que sesionen en último, pero siguiendo la secuencia sería predecible qué medidas tomarían”, puntualizó.

Añadió que Chávarry podría presentar una apelación pero debe seguir sus plazos y la medida de suspensión se mantiene hasta que un órgano superior “lo revoque o anule”.

“Pero los efectos son inmediatos”, aseguró en RPP Noticias.

Ayala indicó que la fundamentación de la medida cautelar se basa en los “CNM audios” en los que se ve involucrado Chávarry y en “otras conductas que no son uniformes”.