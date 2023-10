El último jueves, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en la ciudad de Trujillo a siete integrantes de “Voluntad Transformadora”, una presunta agrupación criminal vinculada a la organización terrorista Sendero Luminoso, que tenía bajo a su cargo a menores de edad.

La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) tomó conocimiento de que estas personas incurrieron, presuntamente, en el delito de afiliación o pertenencia a una organización terrorista y otros.

Esta agrupación estaba encabezada por Juan Santos Romero, un excarcelado que pertenecía a la agrupación terrorista que fundó Abimael Guzmán. Además, era conformada por José Ismael Orbegoso Romero, Lucio Noé Orbegoso Romero, Angelita Cerna Calderón, Flor Orbegoso Romero, José Dominio Orbegoso Hurtado y Erika Lisset Namoc Loyola.

Unos días después el diario El Comercio reveló que Santos Romero se afilió hasta en cuatro oportunidades al partido Alianza para el Progreso (APP), entre los años 2009 y 2017

Al respecto, el líder de APP, César Acuña, dijo que no tenía conocimiento de que este sujeto formaba parte de su agrupación y que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación.

“Somos 300 mil militantes y no sabemos quién se inscribe al partido. Jamás íbamos a inscribir a un terrorista, sería ilógico. Lo que me llama la atención es que, como APP fue fundado por César Acuña, las primeras planas nunca faltan, y no se ponen a averiguar cuántos más habrá en otros partidos”, criticó en diálogo con la prensa.

El gobernador de La Libertad reconoció que no se puede filtrar a los 300,000 militantes que tiene su partido para revisar sus antecedentes penales y policiales. En ese sentido, remarcó que ningún otro partido político exige dichos requisitos a sus aspirantes.

Al ser consultado por si asumirá su responsabilidad frente a la afiliación de Santos Romero a APP, pese a que fue sentenciado por terrorismo, solo atinó a señalar que la prensa solo enfoca esta noticia porque “es el partido de Acuña”.

“Lo que pasa es que es el partido de Acuña. A nadie que vaya a inscribirse le piden sus antecedentes penales y policiales. Ningún partido hace eso. Yo me he informado por las primeras planas, y eso es porque es el partido de Acuña”, remarcó Acuña.

El viernes último, el senderista y militante de APP, Juan Santos Romero, fue detenido por la Dircote por adoctrinar niños con el pensamiento del sanguinario Abimael Guzmán. (Foto: Javier Zapata)

APP y las veces que inscribió a Santos Romero en sus filas

De acuerdo con información del diario El Comercio, la primera vez que APP buscó inscribir al cabecilla de “Voluntad Transformadora” fue en marzo de 2009, tres años después de que saliera de prisión. En 2010, la organización que lidera Acuña volvió a colocarlo en su lista de afiliados.

Posteriormente, en el 2011, Santos buscó adherirse al Movadef, en el que se desempeñó como secretario de propaganda del comité provincial en la base de Trujillo; sin embargo, la inscripción de la organización fue rechazada.

Ese mismo año, APP lo presentó una vez más ante el JNE como militante. Finalmente, dicha agrupación lo volvió a inscribir en el año 2017. Dos años después de ese suceso, Santos Romero inició sus actividades como cabecilla de “Voluntad Transformadora”.