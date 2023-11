El equipo especial de la Fiscalía que investiga la corrupción en el Poder viene realizado un megaoperativo que involucra a la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y tres asesores suyos. La diligencia fue denominada como Operación Valkiria V.

Las autoridades desplegaron 70 agentes del equipo especial de la Policía, así como seis de la Fiscalía y la intervención de inmuebles de los implicados en los distritos de La Molina, Jesús María, El Agustino y el Cercado de Lima.

LEA TAMBIÉN: Ruth Luque presentará denuncia constitucional contra Patricia Benavides

Producto de ello, se detuvo de forma preliminar al asesor de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva Barreto, en una clínica de Santiago de Surco. Al cierre de la edición fue trasladado a la sede la Prefectura, en el Cercado de Lima, donde cumplirá 10 días de detención preliminar.

Al respecto, el abogado de Villanueva, César Euscátegui, anunció que apelarán dicha disposición judicial en el plazo de ley.

“En primer lugar, no hay peligro procesal en su caso, no se ha querido fugar, no es así (...) vamos a apelar la resolución que ordeno su detención. Vamos a expresar los motivos en la audiencia”, dijo a la prensa, a su salida de la sede de la Prefectura.

No se reunió con Benavides ni visitó el Congreso

El abogado negó que su patrocinado se haya reunido ayer con Benavides y que ya sabía de la orden de detención en su contra, tal como se especuló.

“Él no ha estado al tanto (del operativo), la ultima reunión que tuvo con la fiscal de la Nación ha sido la semana pasada”, expresó.

También descartó que Villanueva se haya reunido con diversos congresistas en la sede del Parlamento días antes de la votación en el Pleno que derivó en la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo.

“Yo he conversado con mi patrocinado y me dijo que no ha visitado (el Congreso). Preliminarmente puedo decir que no hay esas visitas”, apuntó.

De acuerdo a la tesis fiscal, Villanueva y los otros dos asesores de Benavides realizaron diversas visitas a legisladores entre los meses de agosto, setiembre y octubre. Visitaron hasta en dos oportunidades a Gladys Echaíz y José María Balcázar. También visitaron el despacho de Lady Camones.

Respecto al contenido de los chats de WhatsApp, que demostrarían que Villanueva habría coordinado con legisladores para que estos voten a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos a cambio de archivar sus investigaciones, el abogado remarcó que su patrocinado explicará el contenido de los mismos cuando lo citen a declarar en la Fiscalía o en diligencias posteriores.

Patricia Benavides integraría una organización criminal, según la tesis fiscal del Equipo Especial que investiga la corrupción en el poder. (Foto: Ministerio Público)

No va a obstaculizar

Más temprano, Euscátegui descartó que su patrocinado haya intentado fugarse o refugiarse en una clínica, tal como se especuló.

“Hay una detención preliminar contra mi patrocinado por 10 días. Se ha especulado en los medios de comunicación que él habría ingresado a la clínica (San Pablo) la madrugada de hoy y que ya conocía de esta detención. Eso es completamente falso. Él ha entrado por un dolor lumbar, ha sido tratado toda la madrugada”, indicó a la prensa.

El abogado añadió que recién le han brindado la documentación del caso y que pudo conversar brevemente con Villanueva, quien se habría mostrado abierto a colaborar con las investigaciones

“Yo he conversado con él y me dijo que está en pleno acto de coadyuvar a la Fiscalía en todos los actos de investigación que se le requiera. Él va a apoyar, no va a obstaculizar, va a declarar. Me dijo: doctor, converse con el fiscal, que voy a aportar toda la documentación”, aseveró.

“Hemos conversado (con Jaime Villanueva) sobre su estado de salud y sobre la viabilidad de que él pueda colaborar en todos los actos de investigación. Conversé con el fiscal y le dije que estamos aptos para que nos notifiquen y estaremos presentes en todas las diligencias”, anotó, tras precisar que la familia del exasesor de Patricia Benavides está muy consternada por esta situación.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.