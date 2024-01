El Poder Judicial realizará este martes 30 de enero la audiencia en la que se evaluará la solicitud del Ministerio Público para dictar arresto domiciliario, por el plazo de 18 meses, contra el expresidente Alberto Fujimori en el marco del caso Pativilca, que se encuentra en etapa de juicio oral.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio, liderado por el juez Littman Ramírez, quien acogió en escrito enviado por el abogado de Fujimori, Elio Riera, para reprogramar la audiencia, prevista inicialmente para mañana.

En su recurso, Riera alegaba que en la fecha inicial tenía otra audiencia ante la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora por el caso Pativilca, en la que su patrocinado es acusado por los presuntos delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía (considerado como delito de lesa humanidad).

La audiencia se realizará a partir de las 9:00 a.m. y contará con la presencia de los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría.

Los cuestionamientos de Riera

En su cuenta de X (antes Twitter), Riera consideró que el pedido del fiscal Luis Valdivia en contra del exmandatario “carece de fundamento”.

“Me genera mucha preocupación el hecho que el Poder Judicial programe la audiencia para el 29.01.24 a las 09:00 a.m., justo el mismo día y a la misma hora que nos defendemos del caso Pativilca. Y luego de comunicado este error reprograme la diligencia para el día siguiente (...) me pregunto, ¿por qué ser tan célere en este caso? No tenemos inconveniente en debatir, pero considero prudente respetar el principio de igualdad de armas”, agregó.

En la víspera, el abogado de Fujimori pidió que el derecho de gracia concedido a su cliente también aplique para el caso Pativilca y, de esta manera, este únicamente participe en el proceso en calidad de testigo.

“Lo que yo propongo es que, en aplicación a lo que indica el Tribunal Constitucional, el señor expresidente no debería ser juzgado. Pero sí puede ser incluido como testigo. El derecho a la verdad puede servir en la medida en que se respeten los derechos incluidos en la Constitución. Definitivamente el señor expresidente debe participar en calidad de testigo para que pueda encontrarse la verdad”, dijo a RPP.

LEA TAMBIÉN: Alberto Fujimori acudió a la Reniec para actualizar documentacion personal

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.