La congresista Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso) habría buscado la asesoría del fiscal Richard Rojas Gómez tras ser acusada de recortar el sueldo a sus trabajadores parlamentarios, en marzo del 2023. Así los sostuvo el exasesor parlamentario Johnny Romero, quien trabajó en su despacho.

Romero dijo a “Punto Final” que a cambio de la asesoría, el fiscal solicitó a los congresista que contrate a su hermano, el comunicador Alex Rojas Gómez.

“Ella (Magaly Ruíz) me dice: ‘Vamos a buscar a este fiscal, a un fiscal, para que nos dé algún asesoramiento y ayuda para poder salvarnos de este problema. El fiscal Richard Rojas. (...) Accedimos para ir a su casa, en Pueblo Libre. Estábamos la congresista, el fiscal, el hermano del fiscal y mi persona. El fiscal escucha el caso, promete ayudar en este problema. Esa ayuda tenía un costo. El costo era que el hermano entre a trabajar al despacho”, contó Romero a “Punto Final”.

Según se indicó Alex Rojas ingresó a trabajar al despacho de Ruíz en abril del 2023; es decir, al mes siguiente de la denuncia contra la congresista.

De acuerdo con la sección Transparencia del portal del Congreso, fue contratado en el cargo de confianza de asesor II con un sueldo de poco más de S/ 9.000 mensuales. Mantuvo ese puesto solo hasta agosto de ese mismo año.

Romero aseguró que ha contado esos hechos al Ministerio Público, como parte de la investigación que se sigue contra Ruíz por el presunto delito de concusión, por recortar los sueldos a sus trabajadores.

“Solo nos dice [que] nos va a ayudar, pero no especificó en qué consistía la ayuda”, relató Romero.

El exasesor de la parlamentaria contó a “Punto Final” que, para sustentar su relato, mostró al Ministerio Público que la ubicación de su teléfono, obtenida mediante GPS, confirma que estuvo en la casa del fiscal Rojas en marzo del 2023.

“Está contado y está evidenciado. Hay unas hojas de ruta que coinciden con todo lo narrado, mediante el GPS [del celular]”, dijo.

El fiscal Rojas no quiso responder a “Punto Final”. No se ha pronunciado hasta la publicación de esta nota. Tampoco lo ha hecho la congresista.

Rojas fue retirado recientemente de la fiscalía de lavado de activos, mediante una resolución que lleva la firma del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. Ahora investiga robos de celulares.

Romero reconoció que actuó como intermediario para que Magaly Ruíz se quede con parte de los salarios de sus trabajadores en el Congreso, tal como denunció Carlos Marina Puscán el año pasado.

“Es verdad. Sí se ha dado esos cobros justamente para la congresista Magaly Ruíz. Usted sabe, señora Ruíz, la verdad. Usted sabe que yo no me he quedado con un sol de lo que se ha recortado, y espero que el Ministerio Público haga justicia “, dijo Romero.

Marina denunció entregó mensualmente S/ 1500 a la congresista mediante Romero.

La legisladora fue blindada por el Congreso de la República. La Comisión de Ética se negó a pedir su suspensión y solo la sancionó con una multa de 30 días de descuento de su sueldo en junio pasado.