El Poder Judicial dictó prisión suspendida de cuatro años y seis meses contra los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez por el caso “Mamanivideos” en el 2017, en el que intercambian votos para impedir la vacancia del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynzski, a cambio de beneficios.

El juez Manuel Luján Túpez, integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema inficó que Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, así como el exasesor parlamentario, Alexei Toledo, podrían cumplir cárcel efectiva si incumplen las reglas de conducta impuestas en su contra.

“Las reglas de conducta se someten a lo establecido en el artículo 59 del Código Penal, que señala que a solicitud de las contrapartes –en este caso el Ministerio Público o la Procuraduría Pública– si consideran que las seis reglas de conducta no se están cumpliendo o no se ha cumplido, pueden requerir al juez supremo de investigación preparatoria para que se revoque la suspensión de la pena como beneficio y se convierta en una pena efectiva en una cárcel del país”, dijo.

Además, Luján Túpez indicó que, entre las reglas de conducta a cumplir, deberán pagar la reparación civil de S/ 500,000 y realizar un servicio a la comunidad o una obra social, la que estará a cargo de la Oficina de Medio Libre de Lima del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Un servicio comunitario o a favor de la comunidad significa, por ejemplo, hacer limpieza en las escuelas, ir a los hospitales a ayudar a las personas que están en fila, entregar tickets, orientarlos, cuidar jardines, sembrar plantas, cuidar la forestación nacional, en fin, algo que haga ver que su compromiso con la patria es efectivo”, explicó.

Explica fallo de cuatro años y seis meses de prisión suspendida

El mencionado juez también explicó por qué el tribunal supremo no aplicó la efectividad de la pena de cuatro años y seis meses a los exparlamentarios, así como lo dispuso la sentencia de primera instancia en el 2022.

“Resulta que entre una sentencia (año 2022) y la otra (dictada hoy) se emitió el Decreto Legislativo 1585 (noviembre de 2023) que tiene que aplicarse por favorabilidad, que es mandato del artículo 109 de la Constitución. Este decreto establece que, si la pena impuesta es menor de cinco años, esta puede ser suspendida, siempre y cuando los sentenciados cumplan los requisitos de ley”, indicó.

Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez cumplían los requisitos y, como “la ley es igual para todos, sin diferencia, se dictó la pena suspendida y no efectiva”, dijo.

Estos requisitos son: no tener antecedentes judiciales, cumplir con los mandatos de los órganos jurisdiccionales. “No se han fugado, han cumplido los mandatos que se establecían y, además, no existe ninguna conducta que hagan pronosticar que serán delincuentes consuetudinarios”, agregó.