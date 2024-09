Más revelaciones aparecen en el caso del ministro Juan José Santivañez y el capitán PNP Junior Izquierdo. Panorama tuvo acceso a los audios que se entregó a la Fiscalía y se conoció el afán que habría tenido el actual titular del Mininter por llegar al poder.

Según se dio a conocer, peritos de la Fiscalía, habrían afirmado que dichas conversaciones sí salieron del celular del funcionario de Dina Boluarte, tras usar el programa de extracción confidencial “cellebrite reports”.

“Oye, un favor, pues, lo que pasa es que necesito definir justamente como se dice mis puntos finales: entonces lo que quiero saber más que todo es que si hay algún tema ahorita contra… contra el hermano, es importante para mí principalmente por la info. Ya tú me entiendes. Un abrazo, amigo”, se puede escuchar en uno de los audios.

“Yo ahorita entro hermano y voy a necesitar verdaderos amigos como ustedes (capitán Izquierdo y “René” (Harvey Colchado))”, dice Santiváñez en un extracto de la presunta conversación.

“Dile a Harvey que somos amigos. Yo lo voy a cuidar, siempre”, habría dicho el ministro.

Cabe indicar que el ministro Santiváñez hasta ahora ha negado la exietencia de dichas conversaciones.

Con miras al gabinete ministerial

Según el dominical, se pudo observar las intenciones de Juan José Santivañez de llegar al poder tras una conversación que resalta a inicios de este año.

JJS: Amigo, ya me llamaron de Casa Grande (Palacio de Gobierno). Por favor, necesito que hables con René (Harvey Colchado), que no me vayan a fregar los antecesores.

Culebra: Excelente. Pero qué te dijeron.

JJS: Que voy… pero hermano, hay que hacer migas, yo sabré defenderlo de lo que le están haciendo. Vamos con fe.

Ministro del Interior, Juan José Santivañez, tras la revelación de audios que presuntamente lo vinculan.

Un dato clave es que el 30 de enero del 2024, a las 9:30 de la mañana, Santiváñez en mensaje de texto que habría sido corroborado por peritaje, sigue pidiendo consejo a “Culebra”.

“Me acaba de volver a llamar ahorita y me está diciendo que me vaya al ministerio del Interior, que el ministro me está esperando. Llámame al toque, quiero saber cómo tratar este tema”, le dice presuntamente Santivañez al capitán Izquierdo.

Casi 12 horas después del mismo 30 de enero, Santiváñez vuelve a enviar este mensaje, quiere que “Culebra” lo vea por televisión y lo felicite, dejando claro lo que va a defender.

JJS: Mira Willax. Salgo ahora.

Culebra: En qué programa.

JJS: Salgo con Milagros Leiva, me han dicho que van a tocar el caso de Colchado.

JJS: Vas a ver cómo voy a defenderlo.

Culebra: Muestras no hechos.

JJS: Vamos con fe, hermano. Supuestamente, mañana sale mi resolución.

Juan José Santivañez.

No se llegaba al objetivo

En uno de los chats presentado ante la Fiscalía y según el dominical, confirmarían que Santivañez no logró llegar al gabinete ministerial, a inicios de años como pretendía porque de cierta manera respaldó al oficial Colchado.

“Ellos querían a alguien que se cargue a René encima, y yo dije que no lo haría nunca. Creo que eso es lo que definió. Pero prefiero ser leal a mis amigos y mis convicciones que deber por un cargo algo a alguien”, indicó.

Como se recuerda, en mayo de este año, el ministro logró obtener el ansiado fajín de ministro del Interior.

De acuerdo a Panorama, toda esta información ya está en el Congreso de la República desde el miércoles en la mañana. Chats, mensajes, archivos de audio con códigos, fechas y horas.

