La cuñada del expresidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, se presentó ante la comisión de Fiscalización del Congreso que investiga las irregularidades que se habrían dado en las licitaciones de obras en Anguía y Chadín (Cajamarca), así como en Chachapoyas.

Sin embargo, decidió guardar silencio ante las preguntas que le formularon los miembros del grupo de trabajo, que preside Héctor Ventura.

Durante su intervención, Paredes recordó que su abogado envió un oficio a la comisión en el que se pide que les expliquen los motivos por los que su condición pasó de testigo a investigada, así como les exigen que les informen cuáles son los elementos de convicción fuertes que pesan en su contra.

“Tampoco se me dice por qué delitos se me está investigando (...) para ejercer mi defensa, pido que se me reprograme la citación y se me envíe un oficio en el que se diga cuáles son los hechos por los que se me está investigando”, remarcó la hermana de la exprimera dama, Lilia Paredes.

Remarcó que la comisión de Fiscalización no puede pasarla de testigo a investigada sin que se le expliquen los motivos.

En respuesta, Ventura le aclaró a Paredes que jurídicamente no se le puede informar a un investigado sobre los elementos de convicción que pesan en su contra, debido a que esa potestad le corresponde al Ministerio Público.

Además, aseguró que Yenifer Paredes sí fue debidamente notificada. “Con ese cargo, se ha adjuntado el acta en el que se fundamenta todos los hechos por lo que está siendo investigada. Se lo remitimos al domicilio procesal que usted han informado”, apuntó.

Sin embargo, la hermana de Lilia Paredes insistió en que se le debe especificar por qué delitos se le está investigando.

Tras esta impasse, Ventura empezó a formular las preguntas a Paredes; no obstante, esta decidió guardar silencio. “Mi persona se encuentra sometida a una investigación fiscal, que ha sido judicializada y tiene la calidad de reservada, razón por la cual ejerceré mi derecho a guardar silencio”, acotó.

Los hermanos de la Lilia Paredes, Walter y David Paredes Navarro, también guardaron silencio ante la comisión de Fiscalización.

