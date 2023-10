El empresario Carlos Añaños, quien renunció recientemente al partido Avanza País, aseguró que ha sostenido diálogos con líderes políticos pero que “conversar no es pactar”. Esto, tras conocerse que ha sostenido reuniones con la dirigencia del Partido Morado.

“‘Conversar no es pactar’, no olvidemos que todos somos peruanos. Siempre diálogo con diferentes líderes políticos, además de empresarios, gremios, academia y ciudadanos en la búsqueda de escuchar”, escribió este jueves en X (antes Twitter).

Añaños agregó que seguirá dialogando y recorriendo el país para contribuir al desarrollo del Perú.

El pronunciamiento se da luego de que se descubriera el acercamiento que ha tenido el empresario con la dirigencia del Partido Morado y su renuncia a las filas de Avanza País.

El presidente del Partido Morado, Luis Durán, detalló a El Comercio que lleva sosteniendo reuniones con Añaños desde el 2022 “con el problema de la crisis económica”.

“Tomé contacto con él a través de varias personas. Hemos tenido reuniones muy fructíferas [...] Le he escuchado, he querido saber su mirada del Perú y su visión de las cosas. [...] La última vez que hemos conversado fue en setiembre, pero en los términos que te menciono, no de inscripciones porque esa no es la forma de conversar con liderazgos tan importantes”, detalló a este medio.

Cabe recordar que en las elecciones generales del 2021, Hernando de Soto, entonces candidato presidencial de Avanza País, propuso a Carlos Añaños ser parte de su plancha como segundo vicepresidente, planteamiento que el empresario rechazó por “motivos personales”.

En lugar de su candidatura, Añaños se sumó al equipo técnico de la candidatura de De Soto junto a otros políticos y especialistas durante aquellos comicios que concluyeron con una segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori y la victoria final del primero de ellos.

Carlos Añaños renunció al partido Avanza País

El empresario peruano Carlos Añaños Jerí presentó su renuncia a la militancia del partido Avanza País a través de una carta. A inicios de octubre, el fundador del Grupo AJE dejó abierta a la posibilidad de postular a la Presidencia.

A través del citado documento, Añaños- quien formaba parte de la agrupación del tren desde el 2020- solicitó que se le excluya del padrón de afiliados.

“Me despido respetuosamente, reafirmando mi voluntad de contribuir a un diálogo auténtico y democrático que permita el desarrollo de nuestro país”, se lee en la misiva.