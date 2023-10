El empresario peruano Carlos Añaños no descartó postular a la Presidencia de la República en un futuro, pero actualmente -aseguró- esto no está en sus planes.

“No es mi intención postular, no estoy en ello; pero también te voy a decir y siempre lo he dicho: no puedo escupir al cielo. No sé qué pase mañana”, dijo en diálogo con RPP.

“Es una discusión que todavía no la he tenido yo con mi familia, es una decisión muy compleja para mí y va a ser difícil que la pueda tomar hoy. Es una decisión compleja”, remarcó.

RETRATO PARA LA CENTRAL PERU21 AL EMPRESARIO AYACUCHANO, CARLOS AÑAÑOS

Carlos Añaños, fundador del Grupo AJE, reconoció que aún está afiliado al partido Avanza País, al que apoyó durante la última campaña electoral del 2021.

Sin embargo, aseguró que “hace bastante tiempo” no conversa con el economista Hernando de Soto, quien fue postulante presidencial por esta agrupación política.

Al ser consultado si su deseo es postular a la Presidencia, pero su familia es la que tiene reparos; el empresario respondió: “Es una sospecha válida. Creo que este tipo de decisiones son muy personales y todavía necesito pensar bien y estar seguro del paso que voy a tomar”.