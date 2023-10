El empresario peruano Carlos Añaños Jerí presentó su renuncia a la militancia del partido Avanza País a través de una carta. A inicios de octubre, el fundador del Grupo AJE dejó abierta a la posibilidad de postular a la Presidencia.

A través del citado documento, Añaños- quien formaba parte de la agrupación del tren desde el 2020- solicitó que se le excluya del padrón de afiliados.

“Me despido respetuosamente, reafirmando mi voluntad de contribuir a un diálogo auténtico y democrático que permita el desarrollo de nuestro país”, se lee en la misiva.

Añaños Jerí se inscribió en Avanza País por invitación de Hernando de Soto, quien postuló a la presidencial en las elecciones del 2021. Durante la campaña, el candidato le planteó al fundador del Grupo AJE la segunda vicepresidencia. Sin embargo, la propuesta fue rechazada.

A inicios de este mes, el empresario no descartó postular a la Presidencia de la República en un futuro, pero actualmente -aseguró- esto no está en sus planes.

“No es mi intención postular, no estoy en ello; pero también te voy a decir y siempre lo he dicho: no puedo escupir al cielo. No sé qué pase mañana”, dijo en diálogo con RPP.

“Es una discusión que todavía no la he tenido yo con mi familia, es una decisión muy compleja para mí y va a ser difícil que la pueda tomar hoy. Es una decisión compleja”, remarcó.

No obstante, el presidente del Partido Morado, Luis Durán dijo a El Comercio que mantienen reuniones con Carlos Añaños desde el año pasado.